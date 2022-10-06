Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum (ETH), fiyatını bin 200 dolara yaklaştıran bir satış baskısı altında. Bununla birlikte, ETH fiyatı son günlerde bir miktar güç gösterdi ve bin 375 dolara kadar yükseldi.

Yeni Adres Sayısında Büyük Artış

Şu anda bazı zincir üstü (on-chain) göstergeler, Ethereum için ağ etkinliği açısından olumlu bir gelişmeye işaret ediyor. Kripto analiz şirketi Santiment, yaptığı son değerlendirmede “Ethereum ağında oluşturulan yeni adres sayısı, Ağustos başından beri görülen en yüksek seviye olan günde 70 bin civarında seyrediyor. Ve Eylül ortası The Merge ile ilgili oldukça fazla belirsizliğin ardından kripto para borsalarında ETH arzı yüzde 14,6’ya düştü.” notunu düştü.

Ethereum, Haziran ayındaki büyük satıştan sonra The Merge güncellemesinden önce 2 bin dolara kadar sağlam bir yükseliş yaptı. ETH fiyatı, bir kez daha geri çekilmeden önce Haziran ayının en düşük seviyelerinden yaklaşık yüzde 80 yükseldi. Geçen ay Ethereum Merge‘ün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ETH fiyatı “söylentiyi al haberi sat” yaklaşımı ile yönünü aşağı çevirdi. Özellikle ABD hisse senedi piyasalarının güçlü satış baskısı altına girmesi Ethereum üzerindeki satış baskısının güçlenmesine neden oldu. ETH, 15 Eylül’denden bu yana devam eden satış baskısıyla The Merge’den beri yüzde 25’ten fazla değer kaybetti.

Kalabalık Dağıldı

ETH şu anda 1.365 doların biraz üzerinde işlem görüyor ve son sekiz işlem seansında ilk kez bu seviyelere gelebildi. Ancak ETH ile ilgili sosyal ağlardaki tartışmaların oranları yedi ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Santiment, ETH’ye olan düşük kalabalığın fiyatta bir sıçrama ihtimaline yol açtığı görüşünde:

Ethereum bin 375 doların üzerine çıktı ve en son 27 Eylül’de görülen seviyelere geri döndü. Görünüşe göre kalabalığın ilgisi diğer kripto paralara dönmüş durumda ve ETH fiyatını normalden çok daha az direnç ve beklentiyle yükselmeye bıraktı.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre ETH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,63 yükselişle bin 366 dolardan işlem görüyor. Ethereum‘un son 30 günde yüzde 18,11 değer kaybı, son 7 günde ise yüzde 3’e yakın değer kazanım ile işlem gördüğü görülüyor.