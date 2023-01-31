Piyasaların önde gelen kripto para şirketi TK Ventures ve CoinWire'ın raporlarına göre bu altcoin en değerli Blockchain projesi! İşte detaylar!

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TK Ventures ve CoinWire’ın verilerine göre, Solana’nın (SOL) mevcut konumda en fazla değer verilen Blockchain. Rapora göre bunun sebebi ise piyasa değeri/TVL metriği.

Solana’da TVL Metriği

Uzmanlara göre bir ağın piyasa değerinin TVL’ye oranı 1,0’ın üzerindeyse bu, ağın aşırı değerlendiği anlamına gelir ve bu da fiyat düzeltmesine neden olabilir. Ayrıca Solana’nın MKC/TVL değeri 17,5 olduğu için satış baskısının artma ihtimali yüksek sayılabilir. Ancak CoinMarketCap’e göre SOL, günlük %6 oranının üzerinde bir kazanç kaydetti. Yazı kaleme alındığında 9.4 milyar dolardan fazla piyasa değeri ile 25.55 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kripto para biriminin fiyat hareketi dinamik kalırken günlük grafiği, trendin tersine dönmesine neden olabilecek ayıların girişimine işaret edebilir. Örneğin, göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinin yakınında hafif bir düşüş kaydetti. Para akışı endeksi (MFI) nötr bölgeye yaklaştı ve uzmanlara göre bu durum bir düşüş bulgusu.

Bununla birlikte uzmanlar MACD metriğini ele aldığında Solana’da ayıların boğalarla kıyasıya bir mücadele içerisinde olduğunu belirtti. Bahsi geçen göstergeler dikkate alındığında ayıların piyasada avantaj elde etmesi daha olası göründüğü iddia ediliyor. Ayrıca Solana’da yalnızca piyasa göstergeleri düşüş göstermekle kalmadı, aynı zamanda kripto para biriminin NFT ekosistemi de geçen hafta içerisinde önemli bir düşüş kaydetti.

SOL’un On-Chain Verileri!

Öte yandan CryptoSlam verilerine göre, Solana’nın son yedi gün içerisindeki toplam satış değeri 27,52 milyon seviyelerinde ve bu sayı bir önceki haftaya kıyasla %27 oranında daha düşük. Ancak kripto para biriminde ilginç bir şekilde gelişen bir olay ise geçen hafta içerisinde gerçekleşen satışlardaki düşüşe rağmen toplam işlem sayısı arttı. Ayrıca SOL’un zincir üstü metrikleri de satıcıların ilgisine işaret ettiği için kripto para birimi uzmanlara göre tehlikeli bir durum içerisinde.

Solana çevresinde oluşan olumlu duygular, yatırımcıların güven eksikliğini yansıtarak geçen haftaya kıyasla geriledi. Ayrıca SOL’un 4 haftalık fiyat volatilitesi keskin bir şekilde düştü ve bu durum SOL’un fiyatının önümüzdeki günlerde yükselmesini sınırlayabilir. Son olarak SOL’un vadeli işlemler piyasasındaki talebi, Binance fonlama oranı yükseldikçe artış kaydetti. Ağın geliştirme faaliyeti de buna bağlı olarak arttı ve bu durum kripto para birimleri adına genel olarak olumlu bir sinyal.