Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Analitik Şirketi Santiment Açıkladı: Kriptonun En İyi Grafiğine Sahip Altcoin’i

Analitik Şirketi Santiment Açıkladı: Kriptonun En İyi Grafiğine Sahip Altcoin’i

En büyük 10 altcoin arasında yer alan XRP'nin (XRP) NVT'si varlığın piyasa değeri daha derinlere dalarken yükseliş eğilimi gösteriyor.
16:50
23 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analitik şirketi Santiment’ın yakın tarihli değerlendirme yazısına göre, popüler altcoin’lerden biri olan XRP (XRP), kriptonun en iyi grafikli altcoin’i olarak öne çıkıyor.

Kriptonun En İyi Grafiği

Kripto para analitik şirketi Santiment, son değerlendirme yazısında Mayıs ayında ağ aktivitesindeki artış ve Haziran ayında fiyatında yaşanan düzeltme göz önüne alındığında kripto para piyasalarının tamamının grafikleri incelendiğinde aralarında en iyi NVT grafiklerden birinin Ripple‘ın ihraç ettiği XRP’ye ait olduğunu belirtti. Dahası, NVT grafiği XRP için bir ayrışmaya neden olabilir ve bu yaz sonuna kadar altcoin’de ciddi oranlarda yükseliş kaydedilebilir.

NVT grafiğinin gösterdiği gibi, XRP şu anda yükseliş trendinde çünkü varlığın fiyatı büyük bir darbe aldı ve 0,33 dolardan birkaç haftada görülen en düşük seviyeye geriledi. Bu da yüksek kalan ağ aktivitesine rağmen varlığın piyasa değerinin önemli bir kısmını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Şu anda XRP kullanıcılarının yüksek aktivitesi ve düşük piyasa değeri ile piyasadaki düzeltme sona erdiğinde gerçekleşebilecek olası bir yükselişe işaret eden ayrışma söz konusu. NVT, Göreceli Güç Endeksi gibi varlığın belirli zaman dilimlerinde aşırı satıldığını gösterdiğinden, XRP’nin geri yükseleceğini ima eden birçok göstergeden biri. Bu, altcoin üzerindeki satış baskısının yakın zamanda gücünü kaybedebileceğini gösteriyor.

XRP, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 1,57 yükselişle 0,3398 dolardan işlem görüyor. 7 günde yüzde 9,87 değer kaybeden altcoin, 30 günde ise değerinin yüzde 6,72’sini kaybederek kırmızı bölgede hareket ediyor.

NVT Nedir ve Neden Önemli?

NVT, PE oranına alternatif bir hesaplama yöntemidir. Dijital varlığın değerini, işlem hacmine bölünen piyasa değeri ile değerlendirerek hesaplanır. Çıkan değer ne kadar yüksekse, düşük işlem hacmine kıyasla ağ aşırı değerli olarak kabul edilir.

Daha basit bir şekilde açıklama gerekirse, NVT değeri yüksek olduğunda, dijital varlık aşırı değerli olduğunda düşüş trendinde olarak kabul edilir. Eğer yüksek işlem hacmine kıyasla piyasa değeri düşükse bir kripto para veya token yükseliş trendinde olarak kabul edilir. Şu an için XRP’de olan şey tam olarak ikincisi ve bu da altcoin’in gerçek bir yükseliş trendinde olduğu anlamına geliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İlgili Yazılar
Efsanevi Bot Verileri Paylaştı: Sıralamada Kartlar Yeniden Dağıtıldı!
Efsanevi Bot Verileri Paylaştı: Sıralamada Kartlar Yeniden Dağıtıldı!
Shiba Yakım! Shiba Inu (SHIB) Milyonlar Yakıyor!
Shiba Yakım! Shiba Inu (SHIB) Milyonlar Yakıyor!
Hard Forklar Yaklaştı! Cardano Neden İyi Performans Gösteremiyor?
Hard Forklar Yaklaştı! Cardano Neden İyi Performans Gösteremiyor?
Bu Kripto Paradan Dolandırıldık Açıklaması! Fiyat Konusunda Uyarmıştık!
Bu Kripto Paradan Dolandırıldık Açıklaması! Fiyat Konusunda Uyarmıştık!
Meme Coin’lerde Son Durum: Pitbull Coin, BabyDoge Coin ve FLOKI Coin
Meme Coin’lerde Son Durum: Pitbull Coin, BabyDoge Coin ve FLOKI Coin
XRP, ADA ve SHIB Fiyat Analizi! Güncel Altcoin Grafikleri!
XRP, ADA ve SHIB Fiyat Analizi! Güncel Altcoin Grafikleri!
Stargate Coin Nasıl Alınır?
Stargate Coin Nasıl Alınır?
MANA Coin Yorum: MANA Coin Fiyat Grafiği
MANA Coin Yorum: MANA Coin Fiyat Grafiği
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Telegram Kurucusu; Kullanıcı Adlarımızı NFT’e Çevirebiliriz!
Nike, NFT Dünyasında Tarihe Geçti ve Zirveye Oturdu! İşte Detaylar!
NFT’ler Altın Çağına Giriş Yapıyor Mu? Araştırmacılar Ne Diyor?
Son Teknik Analizler
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Bir Süredir Piyasaları Sırtlayan Ethereum’da (ETH) Korkulan mı Olacak?
Temel ve Teknik Analiz Nedir?
Stop Loss (Koşullu Emir) ve Take Profit (Kar Al) Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022