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Kripto para analitik şirketi Santiment’ın yakın tarihli değerlendirme yazısına göre, popüler altcoin’lerden biri olan XRP (XRP), kriptonun en iyi grafikli altcoin’i olarak öne çıkıyor.

Kriptonun En İyi Grafiği

Kripto para analitik şirketi Santiment, son değerlendirme yazısında Mayıs ayında ağ aktivitesindeki artış ve Haziran ayında fiyatında yaşanan düzeltme göz önüne alındığında kripto para piyasalarının tamamının grafikleri incelendiğinde aralarında en iyi NVT grafiklerden birinin Ripple‘ın ihraç ettiği XRP’ye ait olduğunu belirtti. Dahası, NVT grafiği XRP için bir ayrışmaya neden olabilir ve bu yaz sonuna kadar altcoin’de ciddi oranlarda yükseliş kaydedilebilir.

NVT grafiğinin gösterdiği gibi, XRP şu anda yükseliş trendinde çünkü varlığın fiyatı büyük bir darbe aldı ve 0,33 dolardan birkaç haftada görülen en düşük seviyeye geriledi. Bu da yüksek kalan ağ aktivitesine rağmen varlığın piyasa değerinin önemli bir kısmını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Şu anda XRP kullanıcılarının yüksek aktivitesi ve düşük piyasa değeri ile piyasadaki düzeltme sona erdiğinde gerçekleşebilecek olası bir yükselişe işaret eden ayrışma söz konusu. NVT, Göreceli Güç Endeksi gibi varlığın belirli zaman dilimlerinde aşırı satıldığını gösterdiğinden, XRP’nin geri yükseleceğini ima eden birçok göstergeden biri. Bu, altcoin üzerindeki satış baskısının yakın zamanda gücünü kaybedebileceğini gösteriyor.

XRP, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 1,57 yükselişle 0,3398 dolardan işlem görüyor. 7 günde yüzde 9,87 değer kaybeden altcoin, 30 günde ise değerinin yüzde 6,72’sini kaybederek kırmızı bölgede hareket ediyor.

NVT Nedir ve Neden Önemli?

NVT, PE oranına alternatif bir hesaplama yöntemidir. Dijital varlığın değerini, işlem hacmine bölünen piyasa değeri ile değerlendirerek hesaplanır. Çıkan değer ne kadar yüksekse, düşük işlem hacmine kıyasla ağ aşırı değerli olarak kabul edilir.

Daha basit bir şekilde açıklama gerekirse, NVT değeri yüksek olduğunda, dijital varlık aşırı değerli olduğunda düşüş trendinde olarak kabul edilir. Eğer yüksek işlem hacmine kıyasla piyasa değeri düşükse bir kripto para veya token yükseliş trendinde olarak kabul edilir. Şu an için XRP’de olan şey tam olarak ikincisi ve bu da altcoin’in gerçek bir yükseliş trendinde olduğu anlamına geliyor.