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Analitik Firması Kanıt Sundu: Bu Altcoin’de Devasa Boğa Sinyalleri Belirdi! Yüzde 600!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen analitik firması Santiment devasa bir ralli sergileyebilecek altcoin'e dikkat çekti. 
13:30
17 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen analitik firması Santiment devasa bir ralli sergileyebilecek altcoin’e dikkat çekti.

Decentraland (MANA): Tarih Tekerrür Edebilir!

Kripto analitik firması Santiment, sanal gerçeklik blok zinciri Decentraland‘a (MANA) dair çarpıcı bir bilgi paylaştı. Platforma MANA’nın zincir üstü verilerinde önemli bir ralliye işaret ettiğini söyledi. Santiment’e göre, MANA’da kâr ve zarar verilerini karşılaştıran kar/zarar oranı, üç yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Kar/zarar oranı en son mevcut seviyedeyken, Santiment verilerine göre MANA %610 oranında artış kaydetti. Decentraland, 2022’de kripto para piyasasında meydana gelen çöküşlerden etkilendi. Ancak uzmanlara göre, metaverse sektörünün uzun vadede umut vaat etmesi altcoin için büyük önem teşkil ediyor.  Rapora göre, MANA işlemlerinin kar/zarar oranı son üç yılın en düşük seviyesinde iken, altı hafta içinde fiyatı  %610 arttı.

Ethereum tabanlı altcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5.85 dolardan %89’un üzerinde düşüşle an itibariyle 0.63 dolardan işlem görüyor. MANA için %610’luk bir kazanç, 4.47 dolar aralığına kadar bir ralli anlamına geliyor. Santiment ayrıca önde gelen oracle ağı Chainlink’i de (LINK) inceliyor. Firmaya göre, LINK’in son zamanlardaki fiyat hareketlerinden önce sosyal medya faaliyetlerinde büyük artışlar yaşanıyor. Rapora göre, Chainlink‘in piyasa değeri, Cuma günü, günün işlem saati kapanırken sıçramadan önce % 5 düştü. LINK sosyal platformlarda büyük ilgi gördü. Bu da trader’ların hamle yaptığını gösteriyor. Geçmiş veriler incelendiğinde, büyük oranda bir fiyat artışının gerçekleştiğini görüyoruz.

Ethereum’da Balinalar, Fiyatı Belirliyor!

Ethereum‘u (ETH) inceleyen Santiment, ETH balinalarının son beş haftadır fiyatı aşağı çektiğini söylüyor. Firmanın verilerine göre, 100 ile bir milyon ETH arasında tutan Ethereum adresleri, fiyatı etkilemeye devam ediyor. Balinalar, hem Ağustos ayındaki rahatlama rallisini hem de geçen ayki düzeltmeyi tetikledi.

Şirket yaptığı açıklamada “Ethereum‘un köpekbalığı ve balina adresleri (100 ila 1 milyon ETH tutan) sadece son beş hafta içinde 3,3 milyon ETH sattı. Bu, coin’ler yaklaşık 4.2 milyar dolara eşit. Ethereum  ve Bitcoin fiyatı, bu kilit yatırımcıların davranışlarına bağlı olarak inip çıktı.” ifadelerine yer verildi.  ETH son 24 saatte %1,66 artışla 1.308 dolardan işlem görüyor.

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