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Analistten Yüksek Potansiyelli Altcoin Paylaşımı: 2 Haftada Yüzde 50 Yükselebilir

The Crypto Dog, önümüzdeki haftalarda büyük çıkış yapabilecek düşük değerli bir altcoin'e dikkat çekti ve kısa süre içerisinde yüzde 50'nin üzerinde yükselebileceğini iddia etti.
15:15
19 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti The Crypto Dog, önümüzdeki haftalarda büyük çıkış yapabilecek düşük değerli bir altcoin‘e dikkat çekti ve kısa süre içerisinde yüzde 50’nin üzerinde yükselebileceğini iddia etti.

Tüm Temel Metrikler Pozitif

Sektörde The Crypto Dog olarak bilinen anonim kripto para analisti, 740 binden fazla Twitter takipçisine GMX’i (GMX) “iyi araştırılmış ve kendine güveni yüksek bir yatırım” olarak gördüğünü söyledi. Analistin işaret ettiği GMX, düşük işlem ücretleri ve sıfır fiyat etkisine sahip işlemler sunan, merkeziyetsiz bir spot ve türev borsasıdır. Borsa ile aynı ismi taşıyan GMX ise borsanın yerel varlığıdır. The Crypto Dog’a göre, kripto para piyasalarındaki genel trende meydan okuyor olmasından dolayı GMX için tüm temel metrikler oldukça sağlıklı görünüyor:

Grafik estetik olarak çok iyi görünüyor ve belki devamı için de. Benim önsezim, GMX’in 2 haftadan daha kısa süre içerisinde 60 dolarda işlem göreceğini söylüyor. Bu grafiğe bakan yeni kullanıcılar, ortalama hacimleri ve gelirleri gördükten sonra bu tarafa doğru yönelecek gibiler.

Crypto Dog, ayrıca radarı altı altcoin’in şu anda kripto para piyasalarındaki en uzun vadeli yatırım olduğuna inandığı için GMX’e yoğun bir şekilde yüklendiğini belirtiyor:

Arbitrum’a başka bir para çekme işlemi göndermem ve 250 bin dolar değerinde GMX daha satın almam gerekiyordu. Bu GMX fiyatı şimdi önceki tüm satın alımlarımdan daha yüksek, ancak temeller bunu haklı çıkarmak için önemli ölçüde güçlenmiş durumda. Daha yüksek fiyata daha iyi bir ticaret yapmak mutluluk verici. GMX, portföyümün net değerinin en büyük bölümünü oluşturuyor ve ben daha fazlasını satın aldım. Bence şu anda kripto para piyasalarındaki en iyi uzun vadeli erişilebilir yatırım.

Potansiyel Yüzde 50’lik Yükseliş

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in verilerine göre GMX, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 11,05 düşüşle 39,49 dolardan işlem görüyor. Güncel fiyatlarla GMX’e yatırım yapılması ve fiyatın analistin işaret ettiği 60 dolara yükselmesi yüzde 50’nin üzerinde potansiyel olarak kazanç sağlanabileceği anlamına geliyor.

Öte yandan GMX, analistin işaret ettiği 60 dolar hedefine en son 5 Eylül’de yaptığı çıkışla 56,73 dolarla yaklaştı.

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