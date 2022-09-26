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  •   Analistten Yatırımcıların Radarındaki Altcoin için “Bu Seviyeyi Bekleyin” Uyarısı!

Analistten Yatırımcıların Radarındaki Altcoin için “Bu Seviyeyi Bekleyin” Uyarısı!

Uzun zamandır beklenen güncellemenin ardından beklenen çıkışı yapamayan altcoin için tecrübeli analistten "bekleyin" uyarısı.
13:30
26 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uzun zamandır beklenen Vasil güncellemesinin Cardano (ADA) ağında başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından, kripto para yatırımcıları ve trader’ları, en yakın gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmek ve satın alım için doğru zamana karar vermek için fiyat hareketlerini analiz etmekle meşgul.

ADA’daki Birikim Görüntüsü

Tecrübeli kripto para analisti Michaël van de Poppe, 25 Eylül’de attığı tweet’inde, ADA‘da alım yapmak için en doğru zamanın fiyatı 0,30 dolar ila 0,375 dolar aralığında hareket ettiği dönemde geleceğini iddia etti. Van de Poppe, “Satın alım için nihai bölge 0,30-0,375 dolar arasındaki bölgedir.” notunu düştü. Analist, ayrıca kripto paranın grafiğinin “birikimde gibi göründüğünü” de ekledi. Van de Poppe, Aynı zamanda Cardano’nun mevcut düşüş trendinden çıkmasının uzun vadeli işlemleri tetikleyeceğini belirterek şunları söyledi:

Ancak, bunu ön planda görecek miyiz ve insanlar zaten alım yapıyor mu? Bu durumda, düşüş trendinin kırılması long pozisyonların tetiklenmesine neden olacak.

Cardano’nın Fiyat Hareketleri

LunarCrush verileri, Vasil güncellemesine kadar Cardano‘nın sosyal ağlardaki aktivitesinde önemli bir artış göstermesine rağmen, altcoin‘in fiyatı herhangi bir önemli çıkış yapamadı. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre ADA, son 24 saatte yüzde 2,55 düşüşle 0,4481 dolardan işlem görüyor. Altcoin, 7 ve 30 günde değerini sırasıyla yüzde 3,07 ve yüzde 1,60 arttırdı. Platformun işletilmesinden sorumlu olan Input Output‘a (IOHK) göre, Vasil güncellemesinin amacı akıllı sözleşme özelliğini geliştirmek, verimliliğini artırmak, zincir üstünde (on-chain) veri paylaşımını sağlayan çeşitli özelliklerin kilidini açmak ve pipelining özelliğini tanıtmak.

Öte yandan platform üzerine inşa edilen akıllı sözleşmelerin sayısı, Ağustos ayının başından bu yana 3 bini geçerek önemli bir çıkış yaptı. Temmuz ayının ortası ile Ağustos ayının ortasındaki dönemde Cardano ağına günlük beş yeni Plutus Komut Dosyası’nın eklendiği görüldü.

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