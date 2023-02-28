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Analistten Yatırımcılara Uyarı: Popüler Altcoin, Düşüş Sinyalleri mi Veriyor?

Popüler altcoin'deki güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, kripto para yatırımcılarını uyardı.
16:00
28 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medya hesaplarında ‘InvestAnswers’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, yeni YouTube yayınında piyasadaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve popüler kripto para birimleri adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Analist, Kripto Para Yatırımcılarını Uyardı

‘InvestAnswers’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, yeni YouTube yayınında güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve popüler kripto para birimleri adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, piyasa değeri en yüksek 20 kripto para birimi arasında son 1 haftada en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinden biri olan MATIC‘in yakın vade adına düşüş sinyalleri verdiğini öne sürdü. Artan balina etkinliğinin yakın zamanda sert bir fiyat hareketine işaret ediyor olabileceğini ifade eden analist, MATIC’in düşüş döneminde iyi bir fiyat performansı sergilediğini ancak tipik olarak ayı piyasasında iyi performans sergileyen kripto para birimlerinin boğa piyasasında diğer kripto para birimlerine kıyasla nispeten daha düşük bir fiyat performansı sergilediğini dile getirdi ve Chainlink’in (LINK) 2018 fiyat performansına işaret etti. Ayrıca analist, Polygon (MATIC) yatırımlarının ortalama %65’ini de Solana’ya (SOL) transfer edebileceğini de ifadelerine ekledi.

MATIC’te Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde yükselişe geçmesinin hemen ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’in 23.300 dolar fiyat seviyelerine gerilemesi ile birlikte düşüşe geçti ve gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Polygon (MATIC) da piyasadaki düşüş ivmesinin de etkisiyle haftalık zaman dilimi içerisinde %15’e yakın bir değer kaybı kaydetti ve 1,23 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. CoinMarketCap verilerine göre son düşüşlerin ardından MATIC, piyasa değeri en yüksek 20 kripto para birimi arasında son 1 haftada en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto varlıklardan biri oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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