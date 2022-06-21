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Yakından takip edilen bir kripto para analisti, yalnızca belirli bir altcoin grubunun ayı piyasasında hayatta kalacağını ve önümüzdeki yıllarda toparlanacağını söylüyor.

SOL, MATIC ve AXS, Umut Vaat Ediyor

Piyasada ”Altcoin Sherpa” olarak bilinen analist, 178.000 Twitter takipçisine altcoin projelerinin yaklaşık %5’inin mevcut kripto kışında hayatta kalmasını beklediğini söylüyor. Analist, akıllı sözleşme platformu Solana (SOL), blok zinciri ölçeklendirme çözümü Polygon (MATIC) ve blok zinciri tabanlı video oyunu Axie Infinity’yi (AXS) uzun vadede ayı piyasasına dayanabilecek projeler olarak adlandırıyor. Analist, şu açıklamayı yaptı:

Portföy çeşitlendirmesi olarak altcoin’ler, ayı piyasasında her zaman kötü bir fikirdir. Piyasadaki projelerin birçoğu artık güven vermiyor. İyi projeleri, kötü projelerden ayırt etmek bu süreçte çok önemli. Tahminimce projelerin %5’i hayatta kalmayı başarabilecek. SOL, MATIC ve AXS umut vaat eden altcoin’ler.

Bitcoin tekrar 20.000 dolar seviyesini geçerken, Ethereum, SOL ve AXS de toparlanmaya başladı. Altcoin Sherpa, birçok projenin tamamen ortadan kalkacağını ve şimdilik sadece Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yatırımında kendine güvendiğini söylüyor. Analiste göre, mevcut piyasa daha da sert bir düzeltmeye neden olabilir. Bu bağlamda, sarsıntılar piyasadaki sistemantik sorunları ortaya çıkarıyor. Böylesi fırtınalı zamanlar, hangi projelerin güçlü temeller üzerlne kurulu olduğunu ıspatlıyor. Analist ayrıca, Bitcoin ve Ethereum’un mevcut ortamda en fazla güvendiği kripto paralar olduğunu belirtti. Bitcoin fiyatını inceleyen analist, 18.000 dolarlık desteğin kaybedilmesin BTC için yeni bir satış baskısını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Bu durumda Bitcoin, 12.000 dolara kadar düşebilir.

Ayı Piyasası, ”Büyük Temizlik” Yapacak

Kripto para piyasası, her geçen gün büyüyor. Sektörde, 19.000’den fazla kripto para ve düzinelerce Blockchain platformu var. Terra krizi, piyasaya şok dalgaları gönderirken, piyasadaki binlerce kripto para birimininin hayatta kalıp kalmayacağı sorsunu akıllara getirdi. Web3 Vakfı CEO’su Bertrand Perez CNBC’ye şunları söyledi:

Terra krizinin ortaya çıkardığı gerçekler var. Çok fazla tokenin ve Blockchain’in olduğu bir dönemdeyiz. Bu, yatırımcıların kafasını karıştırıyor. İnternetin başlangıcında olduğu gibi, birçok ”dotcom” şirketiniz vardı ve bunların çoğu dolandırıcıydı, herhangi bir değeri yoktu. Sonunda, hepsi çöktü. Sadece güvenilir ve güçlü olanlar ayakta kalabildi.

SEC ile yasal savaşa devam eden Ripple‘ın CEO’su Brad Garlinghouse, gelecekte ayakta kalabilecek kripto para birimlerinin geleceğin finans dünyasını şekillendireceğini söyledi. Yöneticiye göre piyasada 19.000 proje var. Ancak, dünyada merkez bankaları tarafından basılan sadece 180 para birimi var. Garlinghouse, ayı piyasasının piyasadaki ‘güvenilmez projeleri’ ortadan kaldıracağını umuyor Guggenheim Baş Yatırım Sorumlusu Scott Minerd, geçen hafta kripto paraların çoğunun “çöp” olduğunu ancak Bitcoin ve Ethereumun hayatta kalacağını söyledi. Bu, oldukça karamsar bir tablo.