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  •   Analistten Kritik Uyarı: Bu Altcoin Patlamaya Hazır! Yüzde 3000 Artış!

Analistten Kritik Uyarı: Bu Altcoin Patlamaya Hazır! Yüzde 3000 Artış!

Uzman analist açıklamalarında bu altcoinin fiyatının patlamaya hazır olduğunu ve yaklaşık yüzde 3.000 oranında artış beklediğini belirtti.
23:59
12 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler bir kripto para analisti Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin’in muhtemelen %3.000 oranından fazla ralli yapacağını iddia etti.

İçerik Rehberi

CRV Rallisi

Kıdemli kripto para analisti CredibleCrypto Twitter üzerinden 336.100 takipçisine, maerkezi olmayan finans (DeFi) platformu Curve DAO’nun yerel token’ı CRV’nin bir sonraki boğa piyasasında patlama potansiyeline sahip olduğunu ileri sürdü. Uzman isim Credible, kripto para biriminin ralliyi doğrulaması adına ilk fiyat hedefini 1 dolar olarak belirlediğini ve ilk direnç fiyat seviyesini 2-3 dolar arasında olabileceğini belirtti. Uzman analist, CRV’nin 13 ila 14 milyar dolar arasında bir piyasa değerini hak ettiğini ve bunun da yaklaşık fiyatı 20 dolar seviyelerine ulaştırabileceğini öne sürdü. Belirtilen şekilde bir fiyat artışı, CRV’nin şu anki 0,61 dolarlık fiyatından kabaca %3,178 oranında bir kazancı temsil ediyor. Credible açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Spot CRV stoklarımda ciddi şekilde zararda olmama rağmen, güvenim bir nebze olsun sarsılmadı. Hala CRV’nin bu döngünün son aşamalarında en iyi performans gösterenlerden biri olacağını düşünüyorum. En büyük hamleler bence henüz gelmedi. İvmeyi hızlandırmamız için 1 doları aşmamız gerekiyor.

Bitcoin Yorumu

Credible ayrıca Bitcoin’i (BTC) ele alarak yatırımcıların ve analistlerin çoğunluğunun daha fazla düşüş eğilimi göstermesine veya en azından uzun bir konsolidasyon dönemi beklemesine rağmen, kral kripto para biriminin 2023 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşacağını iddia etti. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

2023’te benim dışımda yeni ATH bekleyen büyük hesaplar var mı? Gördüğüm kadarıyla fikir birliği, halving sonrası 2024/2025’te yeni bir ATH koymak için tekrar yükselmeye başlamadan önce bu düşük seviyelerde altı aydan fazla bir konsolidasyona ihtiyacımız olduğu için gerçekten ilginç.

Yakın vadede Credible, Bitcoin’in yükseliş hareketini geçersiz kılma fiyatının 15.997 dolar olduğunu ve BTC’nin yükselmeden önce 16.300 dolar ile 16.500 dolar aralığına düşebileceğini belirtti. Analist son olarak şunları vurguladı:

Finansman sıfırlandı ve nötr duruma geri döndü ve düşük zaman dilimleri, bir sonraki harekete hazır olmadan önce burada biraz daha geri çekilmeye ihtiyacımız var gibi görünüyor.

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