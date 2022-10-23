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Crypto Ticker analistlerinden Judy Fares, Terra Classic (LUNC) ve LUNA fiyatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

LUNC ve LUNA: Aynı Kader..!

Kripto para piyasını felce uğratan krize rağmen, hala Terra tabanlı tokenlara yatırım yapan ve umut bağlayan birçok trader var. Bir zamanlar 100 dolara kadar tırmanan LUNA, piyasa değerine göre en iyi 10 kripto para arasında idi. Ancak, yaşanan kriz sonrasında token’lar neredeyse değersiz hale geldi. Peki, LUNC’un sıfır dolara düşme riski var mı? Fares, bu olasılığı analiz ediyor ve kritik soruyu yanıtlıyor. Terra, UST projesi aracılığıyla fiyata istikrar kazandırmayı hedefliyordu. UST, dolara değerini sabit tutması gereken algoritmik bir stablecoin. Bununla birlikte, kripto piyasasının 2022’deki istikrarsızlığı ve ağdaki diğer temel sorunlar nedeniyle UST, bu değerini kaybetti ve çöktü. Sonuç olarak, LUNA, değerinin %99’undan fazlasını kaybetti.

100 dolardan birkaç kuruşa kadar düşen orijinal LUNA, LUNC veya LUNA Classic olarak bilinir hale geldi. Kurucu şirket, token’ı yeniden canlandırmak istedi ve bugün LUNA olarak bilinen LUNA v2 adlı yepyeni bir ağda başka bir token çıkardı. Lansman fiyatı 18 dolar civarındaydı, listelendikten hemen sonra şu anki fiyatı olan 2,3 dolara düştü. LUNC’un şu anki fiyatı, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile yaklaşık 0,0023 dolar. Ancak LUNA fiyatı 300 milyon dolarlık bir piyasa değeri ile 2,3 dolar civarında. Şu anda LUNA’nın listelendiği birçok borsa var. Binance, Kraken ve KuCoin gibi borsalar token’ı listeledi. Bu gelişme yatırımcıların yeniden umutlanmasına neden oldu. Analiste göre, LUNA ve LUNC aynı şirkete ve kurucuya ait olduğundan, kaderleri de aynı Terra projesine bağlı.

Sıfır Dolar Mümkün mü?

Analiste göre, Terra topluluklarının son dönemdeki çabaları medya tarafından abartılıyor. Ortaya atılan yeni projeler ve planlar, hype ve FUD yaratmak üzerine kurulu. Şirketin kurucusu Do Kwon Güney Koreli yetkililer tarafından aranıyorken, bugün birçok kişi projeden ayrıldı. Kwon’un Dubai’ye kaçtığına dair birçok iddia var. Analist, böylesine travma yaratan ve geleceğini göremeyen bir projeye yatırım yapmanın çılgınlık olduğunu düşünüyor.

Analiste göre, paralarının %99’undan fazlasını kaybeden ve yeni bir başarı umuduyla birkaç kuruşunu projede tutan eski yatırımcılar nedeniyle, LUNC ve LUNA fiyatı mevcut piyasa değeriyle olduğu yerde duruyor. Sonuç olarak, projelerin geçmişi karanlık, geleceğinde ise ışık yok. Bu yüzden hem LUNA hem de LUNC sıfır dolara çakılabilir. Bu, tüm proje terk edilmeden önce sadece bir an meselesi. Spekülatörler LUNC ve LUNA fiyatlarıyla oynarken, token’ları istedikleri gibi pump’lıyor. Bu, risk teşkil eden bir durum.