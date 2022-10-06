Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Analistten İkinci Çağrı: İnanılmaz Yatırım Fırsatı Sunan Altcoin Şaha Kalkacak!

Analistten İkinci Çağrı: İnanılmaz Yatırım Fırsatı Sunan Altcoin Şaha Kalkacak!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken. önde gelen teknik analist inanılmaz yatırım fırsatı sunan altcoin'e dikkat çekti. 
14:10
6 Ekim 2022
Bitcoin'de Durum Kritik! Boğalar Geri Adım Atabilir! İşte Nedeni
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken. önde gelen teknik analist inanılmaz yatırım fırsatı sunan altcoin’e dikkat çekti.

LINK, 4.Çeyrekte İvme Kazanacak!

Popüler analist Michaël van de Poppe, Chainlink‘in (LINK) mevcut fiyatının yatırımcılar için nadir bir fırsat sunduğunu belirtti. 629.900 Twitter takipçisine Chainlink’in uzun vadede rekor seviyelere ulaşacağını söyleyen analist, LINK’i “bir ömür boyu fırsat” olarak değerlendiriyor. Analiste göre, 6 ila 8 dolar arasındaki fiyat hala eşsiz bir alım fırsatı. LINK, son 24 saatte  %1,47 artış kaydetti ve an itibariyle 7.88 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 23. sırada yer alan altcoin, 52.70 dolar ile Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Van de Poppe ayrıca, dördüncü çeyrekte LINK için önemli bir ralli öngörüyor. Analiste göre, dolar endeksi (DXY) artmaya devam edecek. Sonuç olarak, kripto para piyasasındaki düzeltmeler devam edecek.  Ama daha da önemlisi, analist Cuma günü işsizlik verilerinin etkili olacağını ve ardından endekslerin yükselmeye devam etmesini bekiyor. Ancak Poppe, 4. çeyrekte Bitcoi’in daha iyi günler göreceğini iddia etti.

Van de Poppe, piyasaların Fed’in para politikası altında durgun bir fiyat hareketi izlemeye devam edeceğine dikkat çekti. ABD ekonomisi küresel ekonomideki belirsizlikten nasip alıyor. Hisse senetlerindeki yüksek korelasyona işaret analist, makroekonomik faktörlerin belirleyici unsur olduğunu ileri sürdü. Uzman  Bitcoin‘in 19.600 dolara gerileyebileceğini ve daha yüksek seviyeler için  22.400 dolardaki direnç seviyesinin geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, Uzun Vadede Umutlu!

Yeni bir CNBC röportajında Pantera Capital CEO’su ​​Morehead, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’daki (ETH) volatiliteye ve krizlere rağmen, milyarlarca yeni kullanıcının uzun vadede piyasaya adım atacağını ve geleneksel finansın tarihe karışacağını söylüyor. Uzmana göre, tıpkı internetin ilk aşamalarında olduğu gibi, kripto paralar emekleme aşmasını geçirdikten sonra, daha fazla benimsenecek.

Kripto paralar önümüzdeki yıllarda  finansal açıdan hayatımızda büyük değişiklikler yapacak. Morehead, mevcut ayı piyasasının beklenenden daha uzun sürdüğünü ancak eninde sonunda  boğa koşusunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra  diğer bazı projelerin de artık iddialı olduğunu düşünüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Shiba Yatırımcılarının Merakla Beklediği Proje, Fiyatı Nasıl Etkileyecek?
Shiba Yatırımcılarının Merakla Beklediği Proje, Fiyatı Nasıl Etkileyecek?
MakerDAO’dan Stratejik Hamle: DAI Yükselişe Geçecek Mi?
MakerDAO’dan Stratejik Hamle: DAI Yükselişe Geçecek Mi?
Analistten Çarpıcı Yorum: Bu Altcoinde Önyargı Tersine Dönebilir!
Analistten Çarpıcı Yorum: Bu Altcoinde Önyargı Tersine Dönebilir!
Terra Classic (LUNC) 1 Dolar Olur Mu? Son Veriler Şaşırtıcıydı!
Terra Classic (LUNC) 1 Dolar Olur Mu? Son Veriler Şaşırtıcıydı!
Teknik Analist ve Santiment’ten Heyecanlandıran DOGE Yorumu: Geliyor!
Teknik Analist ve Santiment’ten Heyecanlandıran DOGE Yorumu: Geliyor!
Yatırımcıların Gözdesi Altcoin’de 13 Dolar Tehlikesi! Fiyat Tutunacak Mı?
Yatırımcıların Gözdesi Altcoin’de 13 Dolar Tehlikesi! Fiyat Tutunacak Mı?
Son Dakika: Terra (LUNA) Cephesinde Sevindiren Mahkeme Kararı!
Son Dakika: Terra (LUNA) Cephesinde Sevindiren Mahkeme Kararı!
Bu 3 Altcoin’e Dikkat: Analistlerin Radarındalar!
Bu 3 Altcoin’e Dikkat: Analistlerin Radarındalar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Bu NFT Tam 4.5 Milyon Dolar Değerinde! Peki Hangi Projeye Ait?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022