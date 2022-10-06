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Bitcoin (BTC) yerinde sayarken. önde gelen teknik analist inanılmaz yatırım fırsatı sunan altcoin’e dikkat çekti.

LINK, 4.Çeyrekte İvme Kazanacak!

Popüler analist Michaël van de Poppe, Chainlink‘in (LINK) mevcut fiyatının yatırımcılar için nadir bir fırsat sunduğunu belirtti. 629.900 Twitter takipçisine Chainlink’in uzun vadede rekor seviyelere ulaşacağını söyleyen analist, LINK’i “bir ömür boyu fırsat” olarak değerlendiriyor. Analiste göre, 6 ila 8 dolar arasındaki fiyat hala eşsiz bir alım fırsatı. LINK, son 24 saatte %1,47 artış kaydetti ve an itibariyle 7.88 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 23. sırada yer alan altcoin, 52.70 dolar ile Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Van de Poppe ayrıca, dördüncü çeyrekte LINK için önemli bir ralli öngörüyor. Analiste göre, dolar endeksi (DXY) artmaya devam edecek. Sonuç olarak, kripto para piyasasındaki düzeltmeler devam edecek. Ama daha da önemlisi, analist Cuma günü işsizlik verilerinin etkili olacağını ve ardından endekslerin yükselmeye devam etmesini bekiyor. Ancak Poppe, 4. çeyrekte Bitcoi’in daha iyi günler göreceğini iddia etti.

Van de Poppe, piyasaların Fed’in para politikası altında durgun bir fiyat hareketi izlemeye devam edeceğine dikkat çekti. ABD ekonomisi küresel ekonomideki belirsizlikten nasip alıyor. Hisse senetlerindeki yüksek korelasyona işaret analist, makroekonomik faktörlerin belirleyici unsur olduğunu ileri sürdü. Uzman Bitcoin‘in 19.600 dolara gerileyebileceğini ve daha yüksek seviyeler için 22.400 dolardaki direnç seviyesinin geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, Uzun Vadede Umutlu!

Yeni bir CNBC röportajında Pantera Capital CEO’su ​​Morehead, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’daki (ETH) volatiliteye ve krizlere rağmen, milyarlarca yeni kullanıcının uzun vadede piyasaya adım atacağını ve geleneksel finansın tarihe karışacağını söylüyor. Uzmana göre, tıpkı internetin ilk aşamalarında olduğu gibi, kripto paralar emekleme aşmasını geçirdikten sonra, daha fazla benimsenecek.

Kripto paralar önümüzdeki yıllarda finansal açıdan hayatımızda büyük değişiklikler yapacak. Morehead, mevcut ayı piyasasının beklenenden daha uzun sürdüğünü ancak eninde sonunda boğa koşusunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra diğer bazı projelerin de artık iddialı olduğunu düşünüyor.