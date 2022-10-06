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Analistten Çarpıcı Yorum: Bu Altcoinde Önyargı Tersine Dönebilir!

Tahminleriyle piyasaya nam salam kıdemli analist Bitcoin (BTC) ve bu altcoin için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!
23:15
6 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren bir analist Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) ve son birkaç gün içerisinde hızla yükselen bir altcoin hakkındaki görüşlerini bildirdi.

Bitcoin’e Dikkat!

Kıdemli analist Altcoin Sherpa Twitter üzerinden 184.000 takipçisine, lider kripto para birimi olan Bitcoin mevcut konumda yatırım için iyi bir seviyede olmadığını ileri sürdü. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’nin bulunduğu konum biraz ilgi çekici görünüyor. Ama yine de kripto para biriminde mevcut alanı satın almanız gerektiğini düşünmüyorum.

Bitcoin tahmininin ardından uzman analist popüler meme token Dogecoin’i ele alıyor. Altcoin Sherpa, DOGE’nin çift tepe modeline girebileceğini, ancak bu hareketin büyük ölçüde Bitcoin’in performansına bağlı olacağını belirtti. Çift tepe formasyonları, bir kripto para biriminin iki kez yüksek bir fiyat noktasına ulaşmasının ardından aşağı yönlü bir geri dönüş formasyonudur. Analist ek olarak şunları söyledi:

Dogecoin’in fiyatı mevcut bakiyemdeki ilk girişime oldukça yakın. Hatta başa başnoktasında olduğunu söyleyebilirim. TP1 alanında yarısını aldım. Ayrıca kripto para biriminin bir çift tepe modelinde olup olmadığını belirlemek, Bitcoin’e bağlı olacak…

“SUSHI’de Önyargı Tersine Dönebilir”

Öte yandan Altcoin Sherpa analizini, merkezi olmayan finans (DeFi) platformu SushiSwap’ın token’ı SUSHI’yi ele alarak sonlandırıyor. Son 24 saat içerisinde %16 oranının üzerinde artmasına rağmen

SUSHI yeni bir yükseliş hareketi içerisinde olduğunu duyurdu. Ayrıca DeFi sektöründe bazı ilginç hamleler görüyoruz. Dürüst olmak gerekirse bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum; bir tedarik bölgesine giriyor ve yakın zamanda büyük bir hamle yaptı. Kripto para birimi önünde bulunana engelleri aşarsa önyargıyı tersine çevirebilir.

Yazı kaleme alındığında SUSHI, 3 Ekim tarihinde belirlenen haftanın en düşük seviyesi olan 1.03 dolardan %28 oranında artışla 1.32 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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