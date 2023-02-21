Güncel veriler ve metrikler, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına hangi yöne işaret ediyor?

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Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC), geçen hafta içerisinde %15’e yakın bir değer artışı kaydederek 25.000 dolar fiyat seviyelerini aşması, kripto para yatırımcılarının da piyasadaki yükseliş beklentisini önemli ölçüde arttırdı. Ancak birçok analist, güncel on-chain verilerinin ve metriklerin henüz yeni bir boğa piyasasına işaret etmediğini öne sürdü.

Bitcoin’de Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği düşük oranlı değer kayıplarına karşın son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve 25.000 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Ethereum (ETH), yeniden 1.700 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,12 trilyon doları aştı. Piyasadaki bu yükselişin de etkisiyle kripto para yatırımcılarındaki yükseliş beklentisi önemli ölçüde arttı. Ancak birçok analist, güncel verilerin ve metriklerin henüz yeni bir boğa piyasasına işaret etmediğini ifade etti.

Yükselişler Devam Edecek mi?

CryptoQuant platformunda paylaşılan yeni bir blog gönderisinde, aktif adres sayısındaki artışların ve 30 günlük hareketi ortalamanın henüz büyük bir yükselişe işaret etmediği ifade edildi. Ayrıca günlük ve haftalık zaman diliminde kaydedilen işlem hacimlerinde de büyük bir artışın şu anda söz konusu olmadığı belirtildi. Analitik firması Glassnode ise piyasadaki yükselişe karşın zincir üstü hacmin düşük kaldığını belirterek güncel verilere dikkat çekti. Öte yandan birçok analist de 25.000 dolar seviyelerine dikkat çekti. Lider kripto para birimi Bitcoin’in yakın vadede 25.000 dolar bandını aşması durumunda yükseliş ivmesinin hız kazanabileceğini öne süren analistler, 25.000 dolar direnç bandındaki kırılımın yatırımcılar tarafındaki beklentiyi önemli ölçüde pozitife çevirebileceğini dile getirdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.