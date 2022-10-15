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Analistlerden İpucu: Altcoin’lerde ve Bitcoin’de Ralli Bir Endekse Mi Bağlı?

Kripto piyasasında devam eden ayı sezonu artık yatırımcıları ciddi şekilde yormuş durumda. Analistler ise artış için bir ipucu veriyor. 
15:48
15 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında devam eden ayı sezonu artık yatırımcıları ciddi bir şekilde yormuş durumda. Bununla birlikte analistler piyasada da bir yorgunluk olduğunu ifade ediyor. Ancak analistler ve uzman isimler tünelin sonunda umut ışığı olduğunu dile getiriyor.

Kripto Para Piyasası Yorumu

Piyasanın popüler isimlerinden Justin Bennet, geçtiğimiz günlerde yaptığı Twitter paylaşımları ile kripto para piyasasındaki düşüşün yavaş yavaş sona ereceğini düşündüğünü dile getirdi. Analiste göre, piyasa bir fiyat kırılımına hazırlanıyor ve bu kırılım yukarı yönlü olacak Benzer şekilde analist ABD Dolar Endeksi’nin de (DXY) yakında kırılmasını bekliyor. Ancak DXY’deki kırılım aşağı yönlü olursa, bu durum kripto para fiyatlarına artış olarak yansıyabilir.

Bunlara ek olarak Bennet, S & P 500 endeksinin dijital varlık piyasasıyla ilişkili olduğuna ve varlık fiyatlarını artırmaya yardımcı olabileceğine inandığını da dile getiriyor. Dolayısıyla aslında DXY’de yaşanacak bir düşüş hem hisse senetlerini hem kripto para birimlerini yukarı yönlü harekete geçirebilir. Ancak bu noktada düşüşün ne zaman biteceği ve yeni rallinin ne zaman başlayacağı ile ilgili net tahminler yapmanın mümkün olmadığını hatırlatmak gerekiyor.

Metaverse Ekonomisi Büyüyecek Mi?

Tüm kripto para piyasasının yanında metaverse ekonomisinin de gelişmekte olduğuna dikkat çekiliyor. Örneğin; BAE, Sharjah’ın dijital ikizi olan sharjahverse’in lansmanına ev sahipliği yaptı, Meta, Meta Connect etkinliği sırasında sanal gerçeklik gözlüğü Meta Quest Pro’yu piyasaya sürdü ve Mark Zuckerberg, geliştirilmiş dijital avatarının yeni bir görüntüsünü sundu.

Bunlara ek olarak şu anda analistler Axie Infinity, Decentraland ve The Sandbox’ın kripto metaverse ekosistemine hakim olduğunu ifade ediyor. Örneğin; Decentraland, Kasım 2022’de ikinci Metaverse Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Ayrıca Sandbox, son zamanlarda bazı ilginç ortaklıklara imza attı ve Warner Music Group ile işbirliği yaptı.

Analistlere göre başlayacak olan bir boğa koşusuna metaverse coin’ler öncülük edebilir. metaverse ekosisteminde yaşanan gelişmeler DXY’de bir gerileme ile birleşirse metaverse coin’lerde ve sonrasında tüm altcoin’lerde bir ralli gelebileceği düşünülüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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