X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Analiste Göre Bu İki Altcoin, İlerleyen Aylarda Güçlü Bir Ralli Başlatabilir!

Analiste Göre Bu İki Altcoin, İlerleyen Aylarda Güçlü Bir Ralli Başlatabilir!

Kripto para analisti, ilerleyen aylarda yüksek fiyat performansı sergileyeceğini düşündüğü iki altcoin'e dikkat çekti.
12:02
5 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

TechDev kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve lider kripto para biriminin yakın vadede akümülasyon döneminden çıkacağına yönelik fikirlerini paylaştı. Ayrıca analist, piyasadaki yükseliş ivmesinin ilerleyen aylarda da devam etmesi durumunda yüksek fiyat performansı beklediği iki kripto para birimine de dikkat çekti.

Analist, İki Altcoin’e Dikkat Çekti

Lider kripto para birimi Bitcoin’in ilerleyen aylarda yüksek bir fiyat performansı sergileyeceğini savunan kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile güncel teknik görünüme göre güçlü yükseliş sinyalleri verdiğini düşündüğü iki altcoin’e dikkat çekti. Analist, Ethereum tabanlı sanal gerçeklik platformu Decentraland‘ın yerel kripto para birimi MANA‘nın oldukça temiz bir teknik görünüme sahip olduğunu ve ilerleyen aylarda güçlü bir ralli başlatabileceğini ifade etti.

Ek olarak analist, son dönemlerin popüler blockchain ağı Zilliqa‘nın kripto para birimi ZIL’deki teknik görünümü de değerlendirdi. Kısa vadede ZIL adına 0,09 dolar fiyat seviyelerine bir geri çekilmenin gerçekleşebileceğini ifade eden analist, güncel teknik görünümün ilerleyen aylar için güçlü yükseliş sinyalleri verdiğini savundu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde kaydetmeye başladığı yükseliş hareketleri ile birlikte 46.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki yükseliş hareketi, kripto para piyasasında yüksek volatilitenin yeniden önemli ölçüde artmasına neden oldu. Ethereum (ETH), kaydettiği son yukarı yönlü fiyat hareketlerinin ardından yeniden 3.525 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,27 trilyon dolara ulaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Near Protocol (NEAR) ve Ethereum (ETH) Rakibi Bu 2 Altcoin Yükselişlere Önderlik Ediyor!
Near Protocol (NEAR) ve Ethereum (ETH) Rakibi Bu 2 Altcoin Yükselişlere Önderlik Ediyor!
Bitcoin (BTC), Yeniden 47.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Bitcoin (BTC), Yeniden 47.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Shiba Coin İlk Çıkış Fiyatı! Shiba Sahibi Kim?
Shiba Coin İlk Çıkış Fiyatı! Shiba Sahibi Kim?
Waves Coin Geleceği! Mina Coin ve AMP Coin!
Waves Coin Geleceği! Mina Coin ve AMP Coin!
Metaverse Coinler: MANA Analiz, Sandbox Coin, AXS Coin Yorum!
Metaverse Coinler: MANA Analiz, Sandbox Coin, AXS Coin Yorum!
NEAR Protocol (NEAR) İçin Doğru Zaman Mı?
NEAR Protocol (NEAR) İçin Doğru Zaman Mı?
Analistler Bu 2 Metaverse Token’a Göz Dikti: İkisi de Binance’de Var! 
Analistler Bu 2 Metaverse Token’a Göz Dikti: İkisi de Binance’de Var! 
Moda Sektörünün Bu Dev Markası Artık Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve 4 Altcoin ile Ödeme Alıyor!
Moda Sektörünün Bu Dev Markası Artık Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve 4 Altcoin ile Ödeme Alıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT’lerin Trendine Ne oluyor: Düşüşlerin Sebebi Ne?
NFT Koleksiyonun Tamamı Çalındı: Suçlusu Kim?
NFT Avcıları 1: Tarihe Yolculuk Yaptıracak NFT
İş Sanat, Decentraland’de Sergi Açtı: “Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” 
Son Teknik Analizler
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022