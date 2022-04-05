TechDev kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve lider kripto para biriminin yakın vadede akümülasyon döneminden çıkacağına yönelik fikirlerini paylaştı. Ayrıca analist, piyasadaki yükseliş ivmesinin ilerleyen aylarda da devam etmesi durumunda yüksek fiyat performansı beklediği iki kripto para birimine de dikkat çekti.

Analist, İki Altcoin’e Dikkat Çekti

Lider kripto para birimi Bitcoin’in ilerleyen aylarda yüksek bir fiyat performansı sergileyeceğini savunan kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile güncel teknik görünüme göre güçlü yükseliş sinyalleri verdiğini düşündüğü iki altcoin’e dikkat çekti. Analist, Ethereum tabanlı sanal gerçeklik platformu Decentraland‘ın yerel kripto para birimi MANA‘nın oldukça temiz bir teknik görünüme sahip olduğunu ve ilerleyen aylarda güçlü bir ralli başlatabileceğini ifade etti.

Ek olarak analist, son dönemlerin popüler blockchain ağı Zilliqa‘nın kripto para birimi ZIL’deki teknik görünümü de değerlendirdi. Kısa vadede ZIL adına 0,09 dolar fiyat seviyelerine bir geri çekilmenin gerçekleşebileceğini ifade eden analist, güncel teknik görünümün ilerleyen aylar için güçlü yükseliş sinyalleri verdiğini savundu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde kaydetmeye başladığı yükseliş hareketleri ile birlikte 46.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki yükseliş hareketi, kripto para piyasasında yüksek volatilitenin yeniden önemli ölçüde artmasına neden oldu. Ethereum (ETH), kaydettiği son yukarı yönlü fiyat hareketlerinin ardından yeniden 3.525 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,27 trilyon dolara ulaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.