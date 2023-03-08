Yakın vadede güçlü bir fiyat performansı sergileyebileceğini düşündüğü kripto para birimine işaret eden analist, kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

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Sosyal medya hesaplarında “CryptoDonAlt” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti. Ayrıca analist, yakın vadede güçlü bir fiyat performansı sergileyebileceğini düşündüğü altcoin’e vurgu yaptı.

Analist, XRP’yi İşaret Etti

Sosyal medya hesaplarına “CryptoDonAlt” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Piyasadaki son durumu değerlendiren ve popüler kripto para birimleri adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret eden analist, piyasanın yeniden yükselişe geçmesi durumunda güçlü bir fiyat performansı sergileyebileceğini düşündüğü XRP’ye vurgu yaptı.

Analist, XRP’nin son haftalardaki fiyat performansına dikkat çekti ve yakın zamanda SEC-Ripple davasının sonuçlanabileceği yönündeki düşüncelerini ifade etti. Olası bir düşüşte 0,37 dolar fiyat seviyelerinin XRP adına önemli bir destek seviyesi olduğunu öne süren analist, bu seviyelerden portföyündeki XRP yatırımlarını arttırmayı düşündüğünü de ifadelerine ekledi.

Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Seviyelere Geriledi

Son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Çarşamba gününe de düşüş ile başladı ve gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1555 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre gün içerisinde ortalama 20 milyar dolarlık bir düşüş kaydederek 1 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.