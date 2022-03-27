Yakından takip edilen bir kripto para analisti, merkezi olmayan veri depolamaya odaklanan popüler bir kripto para projesi için büyük bir yükseliş potansiyeli öngörüyor.

Analist, Bu Altcoin’de %400 Artış Bekliyor

Coin Bureau sunucusu Guy yayınladığı yeni bir videoda, 1,99 milyon YouTube abonesine, dünyanın bilgilerini kurcalanmaktan korumak için artan talebi anlattı.

Analist, Solana (SOL) tarafından işlem geçmişini kaydetmek için zaten kullanılan bir protokol olan Arweave’in (AR), verileri değişmez bir şekilde depolamak için artan talebi zaten karşıladığını belirtti.

Analist Arweave hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Mevcut ölçümler, Arweave‘in benimsenmesinin fiyatından bağımsız olarak hala üstel bir trendde olduğunu gösteriyor. Olayları bir perspektife oturtmak gerekirse, geçtiğimiz Ağustos ayında Arweave’i ele aldığımda sadece 151 madenci vardı ve şimdi ise yaklaşık 1.200 madenci var. Arweave 90.000 cüzdandan 155.000 cüzdanın üzerine çıktı ve Arweave tarafından depolanan veri miktarı 10 terabayttan 55 terabaytın üzerine yükseldi. Bununla birlikte, Arweave’in aylık işlem büyümesi geçen yıl boyunca patlama yaptı ve yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Projenin zincir üstü verilerine dayanan analist, AR’nin ciddi bir yükseliş potansiyeli olduğunu ve mevcut fiyatı olan yaklaşık 34,75 dolardan %400 kazanç görebileceğini dile getirdi.

Analist yaptığı açıklamaların devamında şu ifadelere yer verdi;

Arweave‘in orta büyüklükte bir piyasa değeri var ve bu da büyümek için çok fazla alana sahip olduğu anlamına geliyor. Yeterli entegrasyon ve talebi artıran merkezi olmayan uygulamalar ile AR, uzun vadede buradan 5 kat daha kolay hale gelebilir.

Analist Polkadot’u İşaret Etti

Guy, işlemlerini kaydetmek için Arweave’i kullanacak bir sonraki platform olarak Polkadot‘u (DOT) işaret etti ve şöyle söyledi;