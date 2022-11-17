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Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist 3 altcoin’in önümüzdeki boğa döngüsü için yatırım fırsatı sunduğunu iddia ediyor.

DOGE ve MANA: Parlak Gelecek!

Piyasada Dhirendra olarak bilinen analistin listesindeki ilk altcoin Decentraland (MANA). MANA, kendi içinde devasa bir metaverse ekosistemi olma potansiyeline sahip, gelişmekte olan bir platform konumunda. Decentraland, oyuncular, içerik oluşturucular ve gelecek vadeden girişimciler için ilk ve en tanınmış sanal arazi mülkiyeti platformu olmasıyla ön plana çıkıyor. Decentraland’da satın alınan her sanal arazı, çoğaltılamayan bir NFT’dir. Kullanıcılar kendi ortamlarını, pazar yerlerini ve uygulamalarını oluşturmak için arazi parselleri satın alabilirler. Ayrıca canlı müzik konserlerine, konferanslara, sergilere vb. ev sahipliği yapabilirler. MANA, bu ekosistemin yerel kripto para birimi konumunda. Decentraland’ın ekosistemi olgunlaşıp yaygınlaştıkça, MANA fiyatları fırlayacak ve projeye erken girenler yatırımlarından büyük bir getiri sağlayacak. MANA, zirvesinden oldukça uzakta. Citi Bank’ın metaverse reporuna işaret eden analist, metaverse sektörünün orta ve uzun vadede değerini katlayacağına işaret ediyor.

Analistin listesindeki ikinci altcoin Dogecoin (DOGE). Meme coin, 2021’de satın alınacak en popüler kripto paralardan biri. Analiste göre, piyasadaki hype ve spekülasyordan beslenen DOGE, Musk etkisi sayesinde yeni zirvelere ulaşabilir. Ne de olsa, kendini ‘Dogefather’ ilan eden Elon Musk, Twitter’ı aldı ve DOGE’nin platforma entegre edilmesi fiyatına da yansıyacak. Örneğin Dogecoin, 2021’in başında 0,004 dolardan işlem görüyordu. Aynı yılın Mayıs ayında Dogecoin, 0,74 dolara ulaştı. Bu, yalnızca beş ayda %18.000’den fazla artış anlamına geliyor. Ancak, Dogecoin’in fiyatı o zamandan beri düştü ve değeri 52 haftanın en düşük seviyesi olan yaklaşık 0,049 dolara çakıldı. Elon Musk, şirketleri SpaceX, Tesla ve Twitter tarafından sunulan herhangi bir ürün veya hizmet için bir ödeme seçeneği olarak DOGE’yi kabul ederse, DOGE’nin fiyatını aya çıkabilir.

XRP: SEC Davası ve İşlevi!

Analistin listesindeki son altcoin Ripple (XRP). XRP fiyatı, SEC ile girdiği hukuk savaşı ve piyasada devam eden kriz nedeniyle büyük darbe aldı. Bir sınır ötesi ödeme projesi olarak, XRP’nin değeri şu anda olması gerektiği seviyede değil. XRP, bankaların sınır ötesi ödemelerini son derece düşük maliyetlerle ve 5 saniyeden daha kısa işlem hızlarıyla gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Bu, gönderenin ve alıcının nerede olduğuna veya işlem için hangi para biriminin kullanıldığına bakılmaksızın geçerlidir. XRP‘nin işlevi ve giderek daha fazla benimsenmesi, fiyatına da yansıyacak. Uzmanlara göre, SEC davasının kazanılması durumunda XRP yeni zirvelere ulaşabilir. .