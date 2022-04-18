İddialı tahminleriyle ve bu tahminlerin doğru çıkması ile bilinen ünlü analist, bu iki altcoine dikkat çekerek ralli vurgusu yapıyor.

Daha önce Bitcoin ve popüler altcoinler için iddialı tahminlerde bulunan ve bunların birer birer gerçekleştiğini izlediğimiz yorumların sahibi Michael van de Poppe, bu sefer Ripple (XRP) ve Litecoin (LTC) için rallileri tahmin ediyor. Bu iki altcoinin de boğa koşusuna çıkacağını söyleyen ünlü analist, tetikleyecek unsurları da sıralıyor.

XRP Fiyat Hareketleri

Poppe, 584.000 Twitter takipçisine sahip olmasıyla ve söylemlerinin birçok yatırımcıyı etkilemesiyle de tanınıyor. Kendini ispatlayan bu ünlü analist, yatırımcıları da etkileyerek tetiklenen bir trend de oluşturabiliyor. Poppe, XRP’nin XRP/BTC çiftini sıkıştırdığını ve böylece bir çıkış yakalayabileceğini savunuyor.

Analist, aynı döngünün 2014 ve 2017’de de yaşandığını dolayısıyla XRP’nin büyük bir koşuya hazır olduğunu söylüyor. Ayrıca analist, bu grafik ne kadar sıkışırsa kırılmanın da o kadar ağır olacağını ve yatırımcıların bu pozisyonu kovalayacağını bildiriyor. Bu yazı yazılırken ise XRP, son 24 saatteki %4 kadar düşüşüyle yaklaşık 0,7469 dolardan işlem görüyor. Ayrıca XRP, haftalık %1’e ve aylık %6’ya yakın düşüşüyle aslında iç açan bir tablo sergilemiyor. Analist, bunun XRP için bir dip olabileceğini ve özellikle SEC davası sonrası XRP’nin artışının artık durdurulamaz olacağını belirtiyor.

LTC Fiyat Hareketleri

Analistin dikkatini çeken diğer altcoin ise Litecoin (LTC) oluyor. Analist, LTC’nin uzun süren düşüş trendinden sonra artık yükselişe geçeceğini tahmin ediyor. Ancak Poppe, bunun gerçekleşmesinden önce LTC’nin ciddi bir düşüş göreceğinin de altını çiziyor. Analiste göre, ABD doları endeksi bir yıl içerisinde fiyat seyrini tersine çevirecek ve aslında bu tüm kriptolar için bir parti başlangıcı olacak.

Bu yazı yazılırken ise LTC, son 24 saatteki %5’in üzerindeki düşüşüyle yaklaşık 107 dolardan işlem görüyor. Ayrıca haftalık olarak bakıldığında LTC, %3,2 kadar bir düşüş yaşarken iki haftalık olan %16’lık düşüşü ise LTC’nin Nisan başı kazançlarını yitirdiğini gösteriyor. Bu düşüşlerle LTC, aylık olarak %4 kadar bir düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Eğer analist haklı çıkarsa LTC, daha da düşüp en dibi görecek ve sonrasında ise ralliye geçecektir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.