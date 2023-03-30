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Analist, Kripto Para Yatırımcılarına Seslendi: Bitcoin’de Büyük Düşüş Kapıda mı?

Analist, Bitcoin ve kripto para piyasası adına olası senaryolara işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı.
18:38
30 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son günlerde oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bitcoin, hafta başından bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı. Kaydedilen son yükselişlerin ardından yatırımcılar tarafında yükselişlerin devam edeceğine yönelik beklentiler artarken kripto para analisti Benjamin Cowen son durumu değerlendirerek yatırımcıları uyardı.

Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Bitcoin, son günlerde kaydettiği yükselişlerin ardından 28.500 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1800 dolarlık kritik direnci aşmayı başardı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı. Öte yandan kripto para piyasasınındaki yükseliş beklentisi artarken kripto para analisti Benjamin Cowen, kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirerek yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Analistten Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı

Kripto para analisti Benjamin Cowen, yakın tarihli bir YouTube röportajında kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi ve kripto para yatırımcılarını uyardı. Güncel teknik görünümlerin kripto para birimleri adına henüz bir boğa piyasasına yönelik sinyaller vermediğini dile getiren analist, son dönemlerde genişleyen mali düzenleyici çerçevenin piyasa ya olası etkileri başta olmak üzere pek çok etkenin piyasada yeni bir boğa piyasasının başlamasının önüne geçebileceğini belirtti. Analist, ilerleyen aylarda gerçekleşebilecek olası gelişmelere göre de piyasanın yeniden sert düşüşler kaydedebileceğini öne sürdü. Analiste göre yeniden 2022’nin dip fiyat seviyeleri olan 15.000 dolar seviyelerine gerilemesi, hala Bitcoin adına olası bir senaryo.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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