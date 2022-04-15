Conor Kenny Nisan ayında çok büyük artış yaşama ve 100 kata kadar yükselme potansiyeli olan 3 altcoin’i takipçileri ile paylaştı.

Kripto para analistlerin büyük çoğunluğu piyasada düşüş yaşanırken bunun bir allım fırsatı sunduğunu ifade ediyor. Bu şekilde düşünen popüler analistlerden Conor Kenny de yaptığı açıklamalarda Nisan ayında çok büyük artış yaşama ve 100 kata kadar yükselme potansiyeli olan 3 altcoin’i takipçileri ile paylaştı.

Fame (FAME)

Listede adı geçen ilk altcoin Fame (FAME). Fame’in Instagram’da 1,3 milyon takipçisi, Youtube’da neredeyse bir milyon takipçisi ve 200.000’den fazla Facebook takipçisi var. Ayrıca analist ileriye dönük büyük bir pazarlama planları olduğunu ve kripto para ekosistemine girdiklerini ifade ediyor.

Buna ek olarak projenin bir launchpad olan Tencent ile de ortaklıkları bulunuyor. Ayrıca Fame’in Everdome (DOME) ve Metahero (HERO) ile de ortaklıkları var. Analist her iki projenin de 100 kattan fazla artış yakaladığının altını çiziyor.

FAME token’ın ise tüm ekosistem için bir güç olduğu ifade ediliyor. Token ile platformda pek çok avantaj elde edileceği ve bunun da fiyatı etkileyeceği düşünülüyor. Analist tüm bu sebepler dolayısı ile FAME’in 100 kata kadar artış potansiyeli olduğunu ifade ediyor.

CrypCade (iCAD)

Listedeki bir sonraki altcoin ise CrypCade (iCADE). CrypCade, beceriye dayalı oyun ve şansa dayalı oyunu birleştiren, ekonomik olarak sürdürülebilir bir Oyun/Eğlence ekosistemi olarak tanımlanıyor. Analiste göre CrypCade, CrypCade Eğlence Sistemlerinde sorunsuz, keyifli bir deneyim için mevcut kullanıcıların UI ile kullanıcı arasında kolay etkileşime izin vermesini kolaylaştırmak için en son blok zincir oyun teknolojisinin kullanılmasını sağlıyor.

Oyun içinde, yüzlerce benzersiz karakterin fraksiyonu ve nadirlik seviyeleri arasında NFT şeklinde gerçekçi bir 3D avatara sahip olabileceksiniz. Her karakter NFT’si metaverse’de bire bir avatara sahip, yani bunlar farklı karakter NFT‘leri. Enjin Starter’da (EJS) başlayacak olan proje ile ilgili analist büyük yükseliş beklediğini ifade ediyor.

Cryowar (CWAR)

Cryowar (CWAR) listede bahsedilen son altcoin. Cryowar, Solana Blockchain ve Unreal Engine üzerine kurulu, aksiyon dolu bir PC ve mobil NFT oyun olarak tanımlanıyor. Analist projenin oldukça popüler bir ekosistemi Solana üzerine inşa edilmiş olmasının önemli olduğunu ifade ediyor.

Cryowar’ın kripto para birimi rekor seviyelerden sonra oldukça büyük düşüş yaşadı ve analiste göre bu düşüş alım için önemli bir fırsat sunuyor olabilir. CWAR yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,21 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.