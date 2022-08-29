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Piyasasnın önde gleen analistlerinden Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) fiyatı hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ethereum, Yeniden Şaha Kalkacak: Bu Seviyeye Dikkat!

Ethereum’a yönelik iyimserliğini koruyan stratejist, 623.800 Twitter takipçisine, Ethereum’daki düşüşşün sona ereceğini iddia etti. ETH, Ağustos ayının en yüksek seviyesi olan 2.000 dolardan düştü ve an itibariyle 1.448 dolardan işlem görüyor. Analiste göre, mevcut düzeltme geçici ve yakında ETH toparlanmaya başlayacak. Teknik verileri inceleyen analist, kritik seviyenin 1.350 dolar olduğunu belirtti. Önümüzdeki haftalarda hayata geçecek olan Merge güncellemesi tekrar ralliye olanak şağlayabilir. Ancak, 1.300-1.350 dolar civarındaki destek seviyesi kaybedilirse, ETH 1.000 dolara düşebilir. Ethereum’un iş kanıtından (PoW) hisse kanıtına (PoW) geçmesine izin verecek olan Merge güncellemesi, Eylül ortasında planlanıyor.

Bitcoin grafiğini inceleyen Van de Poppe, yükselişin devam etme ihtimalini artırmak için paritenin acil destek seviyesinin üzerinde kalması gerektiğini söylüyor. Analist, beklentilerin aksine BTC’nin 14.000 dolara kadar düşmeyeceğini söylüyor. BTC’nin kritik destek seviyesini kaybettiğine dikkat çeken analist, 19.000 dolarlık bölgenin test edilmesinin kaçınılmaz olduğunu iddia ediyor. Poppe, birçok analistin 14.000 doları beklediğini anca bunun neredeyse imkansız olduğunu vurguladı. Bitcoin, gün içinde %1’in üzerinde düşüşle 19.820 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, İkiye Bölünmüş Durumda

Analistlere göre, Ethereum bu haftanın başlarında sunulan başka yükseliş fırsatından yararlanamadıktan sonra, grafikte bir ayı bayrağı formasyonu belirdi. Bu fiyatın daha da düşmesine neden oldu.. Merge güncellemesinin sadece birkaç hafta sonra gerçekleşmesi beklenmesine rağmen, ETH güçlü düşüş baskısı altında kalmaya devam ediyor. Ancak, Milyarder Mark Cuban kısa süre önce, Ethereum’un hisse kanıtına geçişinden sonra enerji tüketimi önemli ölçüde azalacağı için yeni başarılara imza atacağını belirtti. Powell’ın açıklamaları da ETH fiyatını etkiledi. Gelişmeler ve ağ etkinliği, fiyatı sabit tuttu.

CoinShares’in baş stratejisti Meltem Demirors geçtiğimiz günlerde “Birleştirme ETH’nin fiyatını yükseltmesine yardımcı olmayacak” dedi. Uzmanlar Merge’in ETH fiyatına etkisi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Yakın tarihli bir tweet’te, analiz şirketi T3 Trading Group’tan Scott Redler, Ethereum fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yöneticiye göre, Ethereum 1.000 dolar seviyesinin altına düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Redler’e göre, S&P 500 endeksi Haziran’ın dip seviyelerini yeniden test ederse, Ethereum yine alarm vermeye başlayabilir.