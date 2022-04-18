Kriptolar her ne kadar merkeziyetsiz oluşlarıyla dikkat çekseler de geleneksel piyasaların etkilerinden öylece kurtulamıyor. Analistlerin büyük çoğunluğu, Bitcoin (BTC) ve diğer kriptoların mutlak bir şekilde enflasyona çözüm olacağını halen savunuyor. Ancak FED açıklamaları sonrası yaşanan süreçler, aslında Bitcoin’in önderliğinde olan kripto piyasasının hala makroekonomik sebeplere bağlı kaldığını gösteriyor.

Analist: BTC Yükselecek

Bu süreçte hem yatırımcılar açıklamalardan etkileniyor hem de piyasaya hakim bir korku süregelmiş oluyor. Buna rağmen analist Mohamed A. El-Erian, FED’in enflasyon hedefini %3’e yükseltmesi durumunda kriptolar da dahil olmak üzere hedge varlıkların fiyatlarının artacağına inanıyor. Ekonomist ve iş adamı El-Erian, kriptoların mevcut seviyelerden daha yüksek olmasının artık daha muhtemel olduğunu açıklıyor.

Ekonomist, her şeyden önce FED’in %2’lik enflasyon hedefine ulaşmasının imkansız olduğunu ve FED’in de bunu fark edip mutlak bir şekilde hedefini %3’e kadar çekeceğini belirtiyor. Ayrıca ekonomist, aslında bunun da zor olduğunu ancak en azından %2’ye oranla daha yapılabilir bir hedef olduğunu sözlerine ekliyor. Eğer bu gerçekleşirse El-Erian, kripto ve altının şu anda olduğu seviyelerden daha da yükseleceğini ön görüyor. Çoğu analist, kripto denince özellikle Bitcoin hakkında konuşurken Ethereum’u garip bir şekilde pas geçiyor. El-Erian da, bu analistlere katılarak Bitcoin’in net bir şekilde kripto piyasasının hakimi ve yön vereni olduğunu savunuyor.

BTC Fiyat Hareketleri

Öte yandan altın savunucusu ve Bitcoin karşıtı Peter Schiff ise, Bitcoin’in hiç olmadığı kadar riskli bir yatırım olduğunu belirtiyor. Schiff, Bitcoin (BTC)’nin 80 günlük en düşük seviyeye ulaştığının ve böyle giderse yatırımcılarına daha çok kaybettireceğinin altını çiziyor. Diğer yandan Schiff, Bitcoin’in aslında teknoloji hisse senetleri ile doğru orantılı ilerlediğini de vurguluyor.

Bu süreçte altın, 15 dolar kadar artarak 1.990 dolardan işlem görüyor. Schiff, altının Bitcoin ile ters korelasyonunu koruduğunu sözlerine ekliyor. BTC ise bu yazı yazılırken son 24 saatteki %2 kadar düşüşüyle yaklaşık 39.400 dolardan işlem görüyor. FED’in para sıkılaştırma politikası, önce yatırımcıları sonrasında ise kripto piyasasını doğrudan etkiliyor. FED’in bu politikası sonrası yatırımcılarda bir satış baskısı görülüyor. Buna ek olarak Bitcoin’in, haftalık %6 ve aylık ise %5’in üzerinde düşüşler yaşaması bu baskıyı doğruluyor. Her ne kadar BTC, Mart sonunda 47.000 dolara kadar ulaşabilmiş olsa da şu anda bu kazançlarını net bir şekilde kaybettiği görülebiliyor.