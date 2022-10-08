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Analist Duyurdu: Bu 4 Altcoin Çift Haneli Yükselecek

Michaël van de Poppe, Twitter'daki takipçilerine en büyük altcoin Ethereum'da (ETH) ve üç popüler altcoin'de büyük çıkış beklediğini söyledi.
21:03
8 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, Twitter’daki takipçilerine en büyük altcoin Ethereum‘da (ETH) ve üç popüler altcoin’de büyük çıkış beklediğini söyledi.

Analistin Radarındaki 3 Altcoin

Kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, 630 binden fazla Twitter takipçisine, akıllı sözleşme özellikli Blockchain ağı BNB Chain‘in (BNB) güç gösterdiğini ve mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 14’lük bir çıkışla 325 dolara kadar yükselebileceğini iddia ederek şun ifadeleri kullandı:

BNB güç gösteriyor ve gerçekten de destek için seviyeyi 265 doların üzerinde kalmayı başardı. Şimdi desteğe çevirmek için 285 doların geçilmesinde fayda var. Ardından 325 dolara doğru devam etmesini bekliyorum.

BNB’nin ardından Polygon‘a (MATIC) dönen analist, popüler Ethereum ölçeklendirme çözümünün mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 18 oranında yükselmesini beklediğini belirterek “1 dolara doğru devam etmesi bekleniyor.” notunu düştü.

Van de Poppe’nin büyük çıkış beklediği bir diğer altcoin ise merkeziyetsiz Blockchain oracle ağı Chainlink (LINK). Analist, piyasa değerine göre en büyük 25’nci kripto para olan LINK‘ın mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 17 yükselmesini beklediğini “Yolu takip ediyor. Hala 9 dolara doğru devam etmesini bekliyorum.” sözleriyle açıkladı.

ETH, Bin 600 Doları Hedefleyebilir

Son olarak en büyük altcoin Ethereum’u analiz eden Van de Poppe, piyasa değerine göre en ikinci kripto paranın yakın zamanda bir direnç seviyesine desteğe dönüştüreceğinin görüleceğini ve ETH‘nin mevcut fiyatlarla yüzde 18 yükselmesini beklediğini söyledi:

Bu, bir köşede devam ediyor gibi görünüyor. Bin 380 doları kırdığını varsayarsak, bir sonraki hedef bin 600 dolar olacak.

Öte yandan haftanın sonuna yaklaşırken Bitcoin, 7 Ekim’de ABD’den gelen ve beklentileri aşan tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin Fed’in faiz artırımı konusunda elini güçlendirmesinden dolayı yeniden 20 bin doların altına geriledi. Yazım sırasında son 24 saatte yüzde 1,65 düşüşle 19 bin 507 dolardan alınıp satılıyor. Tüm bunlarla birlikte kripto para piyasalarının yüzde 1,33 küçüldüğü ve toplam piyasa değerinin 944.8 milyar dolara gerilediğini ekleyelim.

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