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Kripto para birimlerinde ayı piyasası devam ederken popüler YouTube kripto kanallarından AltcoinBuzz yakın zamanda yükseliş yaşayabileceğini düşündüğü altcoin’leri paylaştı. Analist yaptığı açıklamalarda Cardano’nun önemli bir yükseltme eşiğinde olduğunu ve bu sebeple Cardano üzerine inşa edilmiş bazı kripto para birimlerinde büyük artışlar görülebileceğini ifade ediyor.

Ardana (DANA)

Analistin listesinde ilk sırada Ardana (DANA) yer alıyor. Bu noktada analist, Cardano’nun yerel stablecoin’i dUSD’nin yakında piyasaya sürüleceğini ve Ardana’nın bunun için hepsi bir arada merkez olduğunu ifade ediyor. Yapılan açıklamalara göre Ardana ile kullanıcılar; mint yapabilir, işlem yapabilir, stake yapabilir, ödünç verebilir ve ödünç alabilir.

DANA ise bir yardımcı program ve yönetim tokenı olarak karşımıza çıkıyor. Analist iyi bir token ekonomisi olduğunu ifade ediyor. AltcoinBuzz, mevcut fiyatın 0.184 dolar ve 125 milyon DANA tokenı olduğunu ifade ediyor. 40,2 milyon dolaşımda ve piyasa değeri 7,4 milyon dolar. Ayrıca, %58’i zaten stake edilmiş durumda ki bu da yukarı yönlü fiyat baskısı yaratmak için gerçekten iyi bir rakam olarak görülüyor.

Milkomeda

Analiste göre bu ilginç ve umut verici bir proje ancak Milkomeda henüz herhangi bir token çıkarmadı. Milkomeda, uygulamaların çeşitli blok zincirlerinde çalışmasına izin veren bir proje olarak tanımlanıyor. DeFi, köprüler, oyunlar ve NFT’leri kapsayan Milkomeda, Cardano için EVM özellikli bir L2 oluşturuyor.

Analist henüz bir token’a sahip olmamalarına rağmen çok büyük ilgi gördüğünü düşündüğü Milkomeda’nın radarında yer alan bir proje olduğunu dile getiriyor. Ayrıca projenin bir airdrop yapma ihtimali olduğunu da sözlerine ekliyor.

Meld (MELD)

Analistin listesinde yer alan üçüncü kripto para birimi MELD. Bir DeFi platformu olan Meld, ödünç alma ve ödünç verme için oluşturulmuş bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Meld sayesinde kullanıcılar kripto para birimleri karşılığında geleneksel para ödünç alabiliyor. Ayrıca kripto teminatından da ilginç getiriler elde edilebileceği ifade ediliyor.

MELD’in iyi bir ekibe sahip olduğunu ifade eden AltocinBuzz, Polygon’un ortaklardan biri olduğunu açıklıyor. Ayrıca Meld’in bir banka kartının çıkacak olmasının da dikkat çekici bir özellik olduğu ifade ediliyor.

MELD token 0,019 dolar seviyesinde işlem görüyor ve piyasa değeri 46 milyon dolar seviyesinde.

Eikonikos ve SundaeSwap

AltcoinBuzz’a göre önümüzdeki zamanlarda büyük artış potansiyeli taşıyan son iki proje Eikonikos ve SundaeSwap (SUNDAE). Eikonikos da Milkomeda gibi henüz token çıkarmamış bir proje. Metaverse pasaportları sunan ilginç bir proje olan Eikonikos, bir Cardano metaverse projesi olarak tanımlanıyor. Yapılan açıklamalara göre taban fiyatları şu anda 175 ADA seviyesinde.

SundaeSwap, SUNDAE tokenı ile Cardano’daki ilk kapsamlı DEX olarak tanımlanıyor. Platformun büyük bir topluluğu bulunduğunu ifade eden analist, kullanıcı arayüzünün kolay olduğunu ve 6 cüzdan desteklemesinin önemli olduğunu ifade ediyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.