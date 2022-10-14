Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin‘in (BTC) yükselişe hazır olduğunu belirtirken, Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin’in büyük çıkış yapmasını, hatta en büyük kripto paradan çok daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi.

Analistin Radarındaki “O” Altcoin

Kripto para analisti Benjamin Cowen, Altcoin Daily’e verdiği röportajda, Chainlink‘in (LINK) yükselmesini beklediğini belirterek “Şu anda kanalımda konuştuğum pek çok şey Bitcoin hakimiyetinin (dominance) nasıl çok daha yükseğe çıkması gerektiği konusunda. Ancak ben bunu söylerken, hakimiyet yükseldiğinde bile Bitcoin’den daha iyi performans gösteren birkaç altcoin her zaman vardır. Ve eğer geçmiş herhangi bir gösterge görevi görecek ise bir ayı piyasasının sonunda ve bir sonraki boğa piyasasından önceki konsolidasyon aşamasında LINK’in yatırım yapmak için makul bir yerde olduğu görülüyor.” dedi.

Cowen, merkeziyetsiz oracle ağının akıllı sözleşmeler ve güvenli veri paylaşımı sağlamak için birçok projeye entegre edildiğine dikkat çekiyor. Ona göre projenin gücü ayı piyasası koşullarından dolayı daha yüksek bir fiyata dönüşmek için yeterli olmuyor:

Chainlink pek çok kripto para için bir tür omurga görevi görüyor…. Yıllar içinde kaç kripto para projesine entegre olduğunu gördük ve Blockchain’i aracılığıyla gerçek zamanlı geri beslemeler sağlama konusunda çok değerli bir hizmet sunduğunu iddia ediyorum. Son günlerde bu kadar başarılı olmadığını düşünmemin nedenlerinden biri, Chainlink’in harika bir proje olmaması değil, daha çok piyasa genelindeki riskler ve aslında bir ayı piyasasında olunması. Ancak bazen Chainlink’in temellerinin ayı piyasasının ortasında boğa piyasasında olduğundan biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum.

Analist, önümüzdeki aylarda, ABD’de Fed‘in faizleri yükseltmesinden dolayı piyasalardaki düşüşün devam etmesi durumunda LINK fiyatının ne kadar güçlü kalacağını görmek istediğini ifade ederek, “Beklediğim şeylerden biri, Fed’in faizleri artırmaya devam etmesiyle yıl sonuna doğru biraz daha korku salması ve LINK’in bunun karşısında ne kadar iyi dayanacağı ve Bitcoin’e karşı nasıl dayanacağı.” eklemesini yaptı.

LINK’te Son Durum

Chainlink ağının yerel varlığı LINK, kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 6,88 yükselişle 7,12 dolardan işlem görüyor. 3.5 milyar dolarlık piyasa değeri ile LINK en büyük 21’nci kripto para.

Öte yandan altcoin, Bitcoin karşısında 0.0003618 BTC’den, Ethereum karşısında ise 0.005369 ETH’den işlem gördüğü görülüyor.