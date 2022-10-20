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  •   Analist: “Bu 2 Altcoin Ayı Piyasasında Bile Dikkat Çekiyor!”

Analist: “Bu 2 Altcoin Ayı Piyasasında Bile Dikkat Çekiyor!”

Kripto para piyasasında belirsiz hava devam ederken piyasanın popüler analistlerinden biri iki altcoin’in dikkat çektiğini dile getiriyor.
19:21
20 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para birimlerinin bir ayı piyasasında olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Ancak piyasanın her zaman ayı piyasasında geçmediğini ve boğa piyasaları ile bir döngü içinde olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ayrıca analistler ayı piyasalarında da bazı altcoin’lerin dikkat çektiğini düşünüyor. Piyasanın popüler analiz kanallarından olan Altcoin Buzz’un ev sahibi de bu noktada iki altcoin’e dikkat çekiyor.

Algorand (ALGO)

Analistin ele aldığı ilk altcoin Algorand‘ın yerel tokenı olan ALGO. Algorand, kripto para ekosistemindeki en yeşil blok zinciri ağı olarak nitelendiriliyor. Analiste göre aynı zamanda benzersiz bir değer teklifine sahip ve birçok işlemi hızlı bir şekilde işliyor. Proje, işlemleri Visa veya Mastercard kadar hızlı gerçekleştirdiklerini iddia ediyor.

Bu noktada analist yaptığı açıklamalarda, “Algorand, ekosistemdeki en iyi projelerden bazılarıyla rekabet ediyor. Ve Cosmos gibi, diğer kriptoları ve blok zincirleri barındırabilir. Diğer blok zincirlerle karşılaştırıldığında, Algorand’ın finansal sistemde diğer tüm projelerden daha fazla potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Bunun nedeni Algorand’ın saf Proof of Stake (PPoS) kullanmasıdır.” ifadelerini kullanıyor.

Bunlara ek olarak bir Chainalysis raporuna göre Algorand, en iyi 10 layer-1 projeleri arasında yer alıyor. Ayrıca Altcoin Buzz’a göre Algorand, akıllı sözleşmeleri yazmak için en popüler bilgisayar dillerinden biri olan Python’u kullanıyor, merkezsizlik avantajına sahip, düşük gas fee’ye sahip ve oldukça deneyimli bir ekipten oluşuyor.

Öte yandan ALGO’nun ayı piyasasında diğer kripto para birimlerine göre daha iyi durumda olduğunu ifade eden analist, son 6 ayda ALGO’nun en yüksek seviyesinden %40’tan fazla düşüş yaşadığını dile getirdi. Bazı altcoin’lerin %90’ın üzerindeki kaybı ile karşılaştırıldığında bu durumun iyi olduğu düşünülüyor.

Algorand, toplam arzı 7.233.614.827 ve dolaşımdaki arzı 7.003.098.555 adet ve maksimum arz 10.000.000.000 adet olacak. Dolayısıyla toplam arzın %90’ından fazlası zaten tükendi. Bu nedenle analist çok fazla sayıda ALGO’nun piyasaya sürülme durumu olmadığını ve bunun da fiyat düşüşünü engellediğini ifade ediyor. ALGO yazının kaleme alındığı sırada 0,31 dolardan işlem görüyor.

Elrond (EGLD)

Analist ikinci olarak EGLD’nin “muhteşem bir yatırım fırsatı” olduğunu ifade ediyor. Elrond, “dağıtılmış uygulamalar, kurumsal kullanım durumları ve yeni internet ekonomisi için ölçeklenebilir, hızlı ve güvenli bir blok zinciri platformu” olarak tanımlanıyor.

Ayı piyasasında EGLD’nin büyük bir darbe aldığını ifade eden analist ATH seviyesi olan 542,5 doların çok altında kaldığını kabul ediyor. EGLD, yazının kaleme alındığı sırada 58,5 dolardan işlem görüyor.

Ancak analiste göre Elrond’un bazı avantajları var: Elrond’un sharding yaklaşımı, verimi artırır ve ücretleri azaltır, Elrond’un güvenli PoS sistemi fikir birliğine varmak için gereken süreyi kısaltır ve Elrond, ölçeklenebilir dApp’ler oluşturan bir platform.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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