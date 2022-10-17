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  •   Analist 3 Popüler Altcoin için Yatırımcılara Seslendi: Yükselmek için Düşecekler

Analist 3 Popüler Altcoin için Yatırımcılara Seslendi: Yükselmek için Düşecekler

Zamanında yaptığı altcoin çağrılarıyla yakıntan takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, 3 altcoin için yatırımcıları uyardı.
16:30
17 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zamanında yaptığı altcoin çağrılarıyla takipçi kazanmaya devam eden anonim kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, bir Ethereum (ETH) rakibi altcoin’in uzun vadeli yatırımcılarına büyük kazançlar getirebileceğini belirterek düşüş uyarısında bulundu. Analist, radarı altındaki iki altcoin için de yatırımcıları uyardı.

“Önce Düşecek, Sonra Yükselecek”

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, 184 binden fazla Twitter takipçisine akıllı sözleşme platformu Solana‘nın (SOL) yeni bir düşüş için hazır gibi göründüğüne inandığını öne sürdü. Analist, potansiyel aşağı yönlü hareketin SOL boğaları için önemli bir fırsat olabileceğini belirterek şunları söyledi:

Bence dip seviyeler yaklaşıyor. 20 doların altındaki her şey kelepirmiş gibi görünüyor. Satın alın ve iki yıl boyunca soğuk bir cüzdana atıp 10x’den fazlasını yaptığını görmek için geri dönün.

Analistin önce düşeceğini ardından büyük bir çıkış yapacağını iddia ettiği SOL, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,24 yükselişle 30,60 dolardan işlem görüyor.

Analistin Radarındaki Diğer Altcoin’ler

Altcoin Sherpa’nın önemli bir çıkış için hazırlandığı öngörüsünde bulunduğu bir diğer altcoin ise merkeziyetsiz borsa (DEX) SushiSwap‘ın yerel varlığı SUSHI. Analist, “Süper güçlü bir geri alım geldi. Fiyat 0,786 Fibonacci seviyesini yakaladı ve sert bir sıçrama yaptı. Bu arzla 1,60 dolara kadar yükseldi ve eğer BTC sağlıklı kalacak olursa orta vadede bu seviyeyi kırması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

SUSHI, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,26 düşüşle 1,44 dolardan işlem görüyor.

Analistin radarındaki bir diğer altcoin ise birlikte çalışılabilirlik Blockchain’i Polkadot (DOT). Altcoin Sherpa’ya göre Polkadot, herhangi bir yükseliş ivmesi yakalayamaması nedeniyle yükselebilmek için muhtemelen daha düşük seviyelere doğru hareket edecek:

Fiyatı 4,50 dolar olan DOT kulağa nasıl geliyor? Bence bu hiçbir zaman olması gerektiği gibi yükselmedi.

DOT, yazım sırasında 6,17 dolardan işlem görüyor. Altcoin Sherpa’nın işaret ettiği hedefe doğru gelecek bir hareket, altcoin’in yüzde 37’nin üzerinde değer kaybetmesi anlamına geliyor.

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