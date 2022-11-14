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Amerika’dan FTX İçin Kritik Talep! Kripto Paralara Ne Olacak?

FTX yatırımcıları paralarını alabilecek mi? ABD en azından bir kısmını kurtarabilmek için kritik bir adım attı.
19:32
14 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük 3 kripto para borsası arasında yer alan FTX kısa süre önce iflasını açıkladı ve bu süreçte çok fazla şey yaşandı. ABD ve diğer devletler kendi yetkileri dahilinde konuyla ilgili aksiyonlar almaya başladı. Bahamalar’da bir soruşturma başladı ve FTX’in eski CEO’su SBF burada gözetim altında tutuluyor. ABD’nin son talebi ise dikkat çekicidir.

FTX İflasında Son Gelişmeler

Paxos hafta sonu FTX saldırganı tarafından yüklü miktarda satılan PAXG tokenin ihraççısıdır. Saldırgan yaptığı yüklü satışlarla birlikte tokenin fiyatını önemli ölçüde etkilemişti. Kısa süre önce Paxos ekibi konuyla ilgili ABD’den bir bildirim aldıklarını açıkladı. Duyuruda şunlar yazıyor;

“Bugün erken saatlerde Paxos, dört Ethereum adresine ilişki dondurma talebi aldık. ABD Federal Kolluk Kuvvetlerinin talebine uygun olarak Paxos, yaklaşık 19 milyon dolar değerindeki 11.184,38 PAXG tokenini dondurdu. Bu tokenler daha önce FTX platformundaydı ve sonrasında bilinmeyen cüzdan adreslerine taşınmıştı. Bu konu hızla gelişmektedir. Ayrıntılar ortaya çıktıkça uygun şekilde güncellemeler sağlamayı amaçlıyoruz. Paxos her zaman olduğu gibi emniyet güçleri ve düzenleyici kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir. Bu konuda gösterdikleri olağanüstü duyarlılık için federal kolluk kuvvetlerine teşekkür ederiz.”

Saldırganla bağlantılı olan 4 hesaptaki varlıkların dondurulması önemli ancak hafta sonu zaten FTX saldırganı (henüz kim olduğu tespit edilemedi) ciddi miktarda varlığı satıp karşılığında ETH almıştı. Bugün Türkiye FTX konusunda son hamlesini duyurdu. Buna göre MASAK bazı adımlar atacak.

FTX Kullanıcıları Parasını Alabilecek Mi?

MtGox olayının üzerinden yıllar geçti ve Bitcoin’ler ele geçirilmiş olmasına rağmen mağdurların kayıpları telafi edilemedi. FTX özelinde durum daha karmaşık. Şirketin yatırımcılarına ve borsadaki kullanıcılarına 10-50 milyar dolar arasında borcu bulunuyor. Kullanıcı mevduatlarının toplam büyüklüğü ise yaklaşık 9 milyar dolar olarak açıklandı. Sorun şu ki FTX ve Alameda’nın elinde bu denli büyük bir likit rezerv bulunmuyor.

FTX TR kullanıcılarının önemli bir kısmı parasını alabilmiş olsa da FTX Global mağdurları için tünelin sonunda bir ışık görünmüyor. FTX rezervlerinin önemli kısmını FTT ve SOL tokenler oluşturuyordu. Bunların değerlerindeki erime sebebiyle müşteri varlıkları da buharlaşmış oldu.

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