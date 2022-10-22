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Üst düzey bir ABD bankacılık düzenleyicisi, stablecoin’lerin tarihsel emsallere dayanarak geleneksel bankacılık sektörünü “temelden değiştirebileceğini” düşünüyor. Brookings Enstitüsü’nde yeni bir konuşma yapan Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) başkanı Martin J. Gruenberg, mevcut dijital varlık alanını 1800’lerin sonu ve 1900’lerin başındaki serbest bankacılık dönemiyle karşılaştırıyor.

Martin J. Gruenberg bazı açıklamalarda bulundu ve durumu şu şekilde özetledi:

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi dijital varlık raporunda da belirtildiği gibi, ‘serbest bankacılık döneminde para birimi banknotlardan, yani bankanın ihraç eden bankaya ibraz edilmesi halinde altın veya gümüş olarak ödenebilecek bireysel bankaların yükümlülüklerinden oluşuyordu. Herhangi bir zamanda 1.500 kadar para birimi tedavüldeydi.

Parasal mübadelenin bu merkezi olmayan biçimi, çok sayıda bankanın batmasına ve banka iflasları döngüsüne yol açtı. Finansal sistemimiz geçtiğimiz yüzyılda önemli ölçüde ilerlemiş olsa da, tarihimizi aklımızda tutmamız iyi olacak. Şu anda var olan 21.000’den fazla kripto varlığı göz önünde bulundurduğumuzda, ABD finans sistemi için hem dijital hem de fiziksel özel paranın riskleri hakkında değerli bir ders sunuyor.