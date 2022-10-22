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Amerika’da Ünlü İsimden Önemli Açıklama: Bu Coin’ler Önceliğe Sahip!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkili olarak görev alan Gruenberg yaptığı açıklamayla bazı coin'lerin düzenlemelerinin öncelikli olduğunu vurguladı.
00:53
22 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Üst düzey bir ABD bankacılık düzenleyicisi, stablecoin’lerin tarihsel emsallere dayanarak geleneksel bankacılık sektörünü “temelden değiştirebileceğini” düşünüyor. Brookings Enstitüsü’nde yeni bir konuşma yapan Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) başkanı Martin J. Gruenberg, mevcut dijital varlık alanını 1800’lerin sonu ve 1900’lerin başındaki serbest bankacılık dönemiyle karşılaştırıyor.

Açıklamalar Nasıl Oldu?

Martin J. Gruenberg bazı açıklamalarda bulundu ve durumu şu şekilde özetledi:

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi dijital varlık raporunda da belirtildiği gibi, ‘serbest bankacılık döneminde para birimi banknotlardan, yani bankanın ihraç eden bankaya ibraz edilmesi halinde altın veya gümüş olarak ödenebilecek bireysel bankaların yükümlülüklerinden oluşuyordu. Herhangi bir zamanda 1.500 kadar para birimi tedavüldeydi.

Parasal mübadelenin bu merkezi olmayan biçimi, çok sayıda bankanın batmasına ve banka iflasları döngüsüne yol açtı. Finansal sistemimiz geçtiğimiz yüzyılda önemli ölçüde ilerlemiş olsa da, tarihimizi aklımızda tutmamız iyi olacak. Şu anda var olan 21.000’den fazla kripto varlığı göz önünde bulundurduğumuzda, ABD finans sistemi için hem dijital hem de fiziksel özel paranın riskleri hakkında değerli bir ders sunuyor.

Gruenberg, stablecoin’lerin mevcut bankacılık sistemi için özellikle yıkıcı olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor ve şu şekilde açıklamaya devam ediyor:

Stablecoin ödemeleriyle ilişkili ölçek ekonomileri, bankacılık sisteminde daha fazla konsolidasyona veya geleneksel bankaların aracılıktan çıkarılmasına yol açabilir. Stablecoin’lerle ilişkili ağ etkileri, bankacılık sistemi içinde kredinin kullandırılma şeklini değiştirebilir, örneğin FinTech ve banka dışı kredilerin daha fazla kullanılmasını kolaylaştırarak ve muhtemelen birçok ABD bankasının yaşayabilirliğine zarar verebilecek ve potansiyel olarak yeni bir gölge bankacılık türü için bir temel oluşturabilecek kredi aracılık dışı bırakma biçimlerine yol açabilir.

Stablecoin’ler Öncelikli

FDIC başkan vekili, stablecoin’lerin yüksek kaliteli, kısa vadeli ABD Hazine varlıkları tarafından dolar bazında desteklenmesi ve yalnızca sağlam yönetişim ve uyum mekanizmalarına sahip izinli defter sistemleri üzerinde işlem görmesi gerektiğini savunuyor.

Ayrıca, uygun mali düzenlemelere tabi olmalarını sağlamak için potansiyel olarak bankacılık iştirakleri tarafından ihraç edilmeleri gerektiğini düşünüyor. Bu yılın başlarında Gruenberg, kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerin risk değerlendirmesinin 2022’de FDIC için temel önceliklerden biri olduğunu söyledi.

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