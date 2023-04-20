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  •   Aman Dikkat! Bitcoin’de Dikkat Çeken Hareketlilik! 10 Yıl Önce 663 Dolardan Alınan BTC’ler Boşaltılıyor!

Aman Dikkat! Bitcoin’de Dikkat Çeken Hareketlilik! 10 Yıl Önce 663 Dolardan Alınan BTC’ler Boşaltılıyor!

Bitcoin fiyatının bir kez daha 30 bin doların altına indiği dönemde yıllardır hareketsiz duran bir Bitcoin (BTC) cüzdan adresi, yaklaşık 10 yıl sonra aktif hale gelerek 60 milyon dolar değerinde BTC transfer etti.
12:40
20 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıllardır hareketsiz duran bir Bitcoin (BTC) cüzdan adresi, yaklaşık 10 yıl sonra aktif hale gelerek 60 milyon dolar değerinde BTC transfer etti. Cüzdan adresinin sahibinin kimliği bilinmezken, bazıları bunun bir cüzdan boşaltma operasyonun parçası olduğunu savunuyor. İşte devasa Bitcoin cüzdan adresine ilişkin bilinenler ve dikkat edilmesi gerekenler.

Transfer Edilen BTC’ler 663 Dolardan Alındı

10 yılı aşkın süredir hareketsiz duran bir Bitcoin cüzdan adresi, 19 Nisan’da 60.7 milyon dolar değerinde 2 bin 71 BTC transfer etti. On-chain (zincir üstü) veri takipçisi Lookonchain, yıllar sonra uyanan söz konusu cüzdan adresinin 6 bin 71 BTC’yi 19 Aralık 2013 tarihinde, Bitcoin fiyatının 663 dolar olduğu dönemde satın aldığını bildirdi.

Bitcoin cüzdan adresinin sahibinin yıllar sonra harekete geçerek büyük miktarda BTC’yi transfer etmesindeki motivasyonunun nedeni bilinmiyor olsa da hazılarının bunun hack saldırısı sonucu bir cüzdan boşaltma operasyonunun parçası olabileceği ve eski fonların yeni cüzdanlara taşınmasını yansıttığına dönük yorumlar yaptıkları görüldü.

Çalınan Bir Bitcoin Cüzdanı Olabilir

Kripto para dünyasında “Tay” olarak bilinen bir Twitter hesabı, Bitcoin cüzdan adresindeki hareketlilikle ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu, düşük seviyeli bir kimlik avı sitesi ya da rastgele bir dolandırıcının gerçekleştirdiği bir işlem DEĞİL. Tek bir çaylağı bile hedef almadı. SADECE üst düzey cüzdan adreslerini hedef alıyor.” ifadeleri ile cüzdan adresinin hack saldırısı sonucunda ele geçirilmiş olabileceğini ima etti.

Hack saldırısının kaynağı bilinmese de Tay, söz konusu Bitcoin cüzdan adresinin 2014 ve 2022 yılları arasında oluşturulan ve çalınan cüzdan anahtarlarından birinin kullanılarak ele geçirilen cüzdan adreslerinden biri olabileceğine dönük tespitlerde bulunduğunu belirtti.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre BTC, gün içinde kaydettiği yüzde 1,20 düşüşle 29 bin doların hemen altında, 28 bin 865 dolardan işlem görüyor. Aylar sonra 30 bin doların üzerine çıkan en büyük kripto para bir süredir bu seviyenin üzerinde kalma mücadelesi veriyordu.

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