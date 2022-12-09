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  •   Altcoin’lerin Lideri Ethereum İçin Kritik Vurgu! Bu Değer 4 Yılın En Düşüğünde!

Altcoin’lerin Lideri Ethereum İçin Kritik Vurgu! Bu Değer 4 Yılın En Düşüğünde!

Altcoin'lerin lideri olarak kabul edilen Ethereum için çok ilginç bir değer dikkat çekti. Bu değer son 4 yılın en düşük seviyesine geldi.
21:40
9 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merge etkinliğiyle birlikte kendisine yeni bir yol çizen Ethereum’da kimse fiyatların bu seviyelere geleceğini düşünmüyordu. Tüm bunlar yaşanırken fiyat düşüşü bir noktada durdu ve daha stabil bir hal aldı. Tüm bunlardan sonra, Ethereum (ETH) fiyatı 1.270 dolar seviyesinde seyretmeye devam ederken, zincirleme göstergeler önümüzdeki haftalarda giderek daha fazla yükseliş eğilimi gösteriyor.

Ethereum Borsa Arzı 4 Yılın En Düşüğünde

Ethereum Birleşmesinin Eylül 2022’de gerçekleştirilmesinden bu yana üç aya yakın bir süre geçti. Piyasa beklentilerinin aksine, birleştirme yükseltmesi Ethereum için herhangi bir fiyat artışı getirmedi. Bu arada, büyük balinalar son haftalarda daha fazla ETH biriktirmeye başladı, bu da ileride olumlu bir ivme anlamına gelebilir.

Ethereum fiyatı son bir yılın en düşük aralığında seyrederken, borsa arz yüzdesi şu anda son derece düşük. Bu durum yakın gelecekte ETH için hem iyi hem de kötü bir işaret olabilir. Borsa arzı mevcut seviyeden daha da düşmeye devam ederse, kripto para birimi için daha fazla fiyat düşüşüne yol açabilir.

Zaten, son bir yılda kripto para birimi için yaklaşık %75’lik bir fiyat düşüşü yaşadı. Diğer taraftan, düşük borsa arzı ETH için potansiyel olarak bir yükseliş sinyali olabilir.

Santiment Insights’a ise şunu paylaştı:

Borsalardaki Ethereum (ETH) arzı ne kadar azalırsa, bir dibe yaklaştığımız o kadar iyi anlaşılabilir.

Ethereum Fiyatında Son Durum Nedir?

Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, Ethereum (ETH) fiyatı son 24 saatte %2,07 artış yaşadı ve 1.270 dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı (MVRV) yükseliş ortamına işaret ediyor olabilir.

ETH’yi bir yıldan uzun süredir elinde tutan uzun vadeli adresler arasındaki MVRV, yüksek gerçekleşmemiş kayıplar göstermekte. Son yedi yılda gerçekleşen alım satım modeline bakıldığında, ETH fiyatında mevcut kayıp seviyesinden yukarı yönlü bir hareket olması mümkün. Yatırımcıların büyük bir kısmı ETH yatırımlarında %50 ya da daha fazla oranda zarar etmişti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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