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Altcoin’lerde Son Durum: Zilliqa, APE ve GTO

Şu anda altcoin yatırımcıları diğer token’ların yanı sıra Zilliqa (ZIL), Apecoin (APE) ve Gifto (GTO)’ya büyük ilgi gösteriyor.
15:22
2 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Geçtiğimiz hafta kripto para birimleri bir yükselişten sonra düzeltme yaptı ve hafta sonu bu düzeltmeden sonra gerçekleşen toparlanma ile sürüyor. Elde edilen bilgilere göre şu anda altcoin yatırımcıları diğer token’ların yanı sıra Zilliqa (ZIL), Apecoin (APE) ve Gfito (GTO)’ya büyük ilgi gösteriyor.

Zilliqa (ZIL) Son Durum

Piyasanın popüler kripto para birimlerinden olan ZIL yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,18 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde genel piyasada bir toparlanma olmasına rağmen %7 düşüş yaşayan Zilliqa, düşüş öncesinde 0,23 dolara kadar yükselmişti.

Analistlere göre ZIL’in yeniden artışa geçmeden önce yaptığı bu geri çekilme, yeni bir yükseliş için satın alımları tetikleyebilir. Ancak eğer ZIL 0,18 doları kaybederse başka bir düşüş yaşanabilir.

Analistlere göre şu anda 0,23 dolar bandı en büyük direnci oluşturuyor. Bu seviyenin üzerine yapılacak bir hamle 0,25 doların test edilmesini gündeme getirebilir.

Apecoin Fiyatı

Bir NFT projesinin kripto parası olarak piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören Apecoin (APE), yazının kaleme alındığı an itibari ile 13 dolar üzerinde işlem görüyor. APE, özellikle büyük borsalarda aynı anda listelenmesi ile dikkatleri üzerine çekmiş ve 17 Mart’ta 39,40 dolar ile rekor kırmıştı.

APE şu anda ATH seviyesinin %66 altında işlem görüyor ve analistlere göre APE’nin yeni bir rekor kırabilmesi için piyasanın ralliye başlaması gerekiyor. APE’de şu anda yukarı yönde en önemli seviye 18 dolar iken aşağı yönde ilk destek 12 dolarda bulunuyor.

GTO Coin Son Durum

ZIL gibi piyasadaki yükselişe rağmen gerileyen bir diğer altcoin de Gifto (GFT). Son 24 saat içinde yaklaşık olarak %7 düşüş kaydeden GTO, yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,06 dolardan işlem görüyor.

GTO şu anda rekor seviyesinin %94 altında işlem görüyor. Yani kripto para biriminin yeni bir rekor kırabilmesi için önünde çok uzun bir yolu bulunuyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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