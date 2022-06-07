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Dün haftaya iyi bi başlangıç yapan kripto para birimleri, SEC’in Binance Coin’i ve Binance’i incelemeye almasından sonra yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden 29.000 dolara gerilediği süreç içinde popüler kripto para birimleri Solana (SOL), Ethereum (ETH), Cardano (ADA) ve Avalanche’da (AVAX) son durumlara göz atalım.

Solana Fiyat Grafiği

13,3 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 9. kripto para konumunda bulunan SOL, yazının kaleme alındığı sırada 39 dolar sınırında işlem görüyor. Son 24 saat içinde yaklaşık olarak %10 değer kaybeden SOL’ün dün 45 dolar seviyelerine yükseldiğini ifade edebiliriz.

4 saatlik grafiklere bakıldığında şu an için SOL’de 35 doların dip ve 54 doların bir tepe oluşturduğu ifade edilebilir. Bunlara ek olarak analistlere göre 35 doların kaybı SOL’de 32 ve 30 dolarlık destek seviyelerinin test edilmesine sebep olabilir. Ayrıca analistler 54 dolara kadar 42 dolar ve 48 dolar bandında da ara dirençler olabileceğini ifade ediyor.

Ethereum Fiyat Grafiği

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, yazının yayına hazırlandığı sırada 1.756 dolardan işlem görüyor ve tüm piyasada geri çekilmenin yaşandığı sırada %6’nın üzerinde düşüş kaydetmiş görünüyor.

212,5 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Ethereum için 1.700 dolar dip seviye olarak görülürken 2.088 doların tepe seviyeyi oluşturduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla 1.700 doların kaybı 1.650 ve daha büyük bir geri çekilme 1.550 doların test edilmesine sebep olabilir. Bunların yanında analistlere göre 2.000 dolar şu anda psikolojik direnç olarak işlem görüyor ve bu seviyenin yukarı yönlü hacimli kırılımı 2.088 doların test edilmesini sağlayabilir.

ADA Coin ve AVAX Coin

19,7 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 6. kripto para konumunda bulunan ADA, yazının yayına hazırlandığı sırada 0,58 dolardan işlem görüyor. Dünkü yükselişle sırasında 0,64 doları gören ADA’da 0,68 doların şu an için tepe seviye olduğu ifade edilebilir.

Son 24 saatte %9 gibi bir düşüş kaydeden ADA için analistler 0,44 dolar seviyesinin önemli olduğunu ve 0,50 doların güçlü bir destek olduğunu ifade ediyor.

Bunlara ek olarak 6,6 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 15. kripto para konumunda bulunan AVAX yazının kaleme alındığı sırada 23,7 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %13’ün üzerinde düşüş yaşadığı görülüyor.

Analistlere göre 4 saatlik grafiklerde AVAX için 21 dolar dip seviye iken 32 dolar tepe seviye olarak işlem görüyor. Bu seviyelerin üzerine ya da altına yapılacak bir hamlenin bir sonraki yönü belirleyeceği düşünülüyor.