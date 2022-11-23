Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Altcoinler Son Durum; Solana, Ethereum, Cardano, Avax Coin Yorumları!

Altcoinler Son Durum; Solana, Ethereum, Cardano, Avax Coin Yorumları!

Popüler 4 altcoinde dikkat etmeniz gereken kritik seviyeler ve Bitcoin için yayınlanan önemli uyarının detayları.
18:32
23 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paraların kümülatif değeri bugün yeniden 820 milyar doların üzerine çıktı ancak sevinmek için erken olabilir. Altcoinler bugün %10’u aşan kazançlar gördü ve Bitcoin 16.500 doların üzerinde henüz günlük kapanışını yapamadı. Peki popüler altcoinlerde son durum ne? Piyasada düşüşün sonu geldi diyebilir miyiz?

Altcoinler Son Durum

7-10 yıllık Bitcoinler bugünlerde hareket etmeye başladı ve geçmişte benzer bir şey olduğunda genellikle piyasanın düştüğünü gördük. CryptoQuant analizlerine göre geçmişte 6 kez tekrar eden bu hareketlilik 5 defa büyük düşüşler getirdi. Bu seferki bir istisna olur mu bilinmez ancak yatırımcılardaki korku azalmış değil. Özellikle Büyük miktarda BTC tutan yatırımcılar bugünlerde 0,1 BTC gibi düşük bakiyelere sahip yatırımcılara satış yapıyor. Yani Bitcoin balinaları satarken minik balıklar bunları satın alıyor. Bu iyi bir şey mi? Belki de büyük yatırımcıların bir kısmı Genesis olayının daha fazla büyümesini ve FTX çöküşünün dolaylı etkilerinin katlanarak devam etmesini bekliyordur. Bir kısmı diyorum çünkü son 24 saatte ETH balinaları 1 milyar dolarlık alım yaptı ve SHIB yatırımcıları on milyonlarca dolarlık SHIB token topluyordu.

Altcoinler yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 16.400 dolara çekildiği için günün en yüksek seviyelerinden düşmeye başladı.

Solana (SOL) Coin Yorumları

En büyük Ethereum rakibi artık TVL gücü bakımından DeFi alanında 11’inci sıraya kadar geriledi. Muhtemelen 12’nci sıradaki blockchainin adını duymadınız yani bu Solana ve ekosistemi için son derece kötü bir şey. SOL Coin yazı hazırlandığı sırada 12,85 dolardan alıcı buluyor. 30 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde bulunan fiyat 13,15 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç duyuyor. En iyi senaryoda 14,30 ve 15,02 bölgelerinin aşılması beklenebilir. Ancak son olayların ardından Solana’nın yatırımcıları eskisi kadar cezbetmeyeceğine dair kuvvetli bir görüş var.

Ethereum (ETH) Yorum

Son 24 saat içinde ETH balinaları 1 milyar doların üzerinde satın alma yaptı. Ancak Bitcoin’in umut vermeyen zayıf yükselişi toparlanmayı sınırlandırdı. ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada 1.157 dolar seviyesinde bulunuyor. Kısa vadede 1.128 dolar desteği önemli eğer bu bölge korunabilirse Bitcoin’in durumuna bağlı olarak 1.188 ve 1.249 dolar test edilebilir. Akşam gelecek FOMC Tutanaklarındaki vurgular piyasaların günlük kapanışı için önemli olacak.

Cardano (ADA) ve AVAX Coin Yorum

ADA fiyatı XRP’nin altına düştüğünden beri son kaosu önceden haber veren CAPO popüler altcoinin 0,2 dolara düşeceğini söylüyor. Ancak yazı hazırlandığı sırada ADA 0,31 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Kısa vadede 0,3 ve 0,28 dolar destekleri kritik öneme sahip Bitcoin yeniden yönünü kuzeye çevirirse 0,3223 ve 0.3356 seviyelerine bir toparlanma görebiliriz.

Bugün CryptoQuant tarafından Bitcoin için yapılan uyarı altcoin yatırımcılarının dikkatli olması gerektiğini söylüyor. AVAX yazı hazırlandığı sırada 12,58 dolardan alıcı buluyor. Kısa vadede 12 dolar bölgesinin kaybedilmemesi önemli. Bitcoin yönünü yeniden yukarı çevirirse 12,75 ve 13,5 dolar bölgeleri hedeflenebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Dikkat! Bitcoin Çöküşünü Bilen Analist Uyardı: SOL ve 3 Altcoin Dibi Boylayacak!
Dikkat! Bitcoin Çöküşünü Bilen Analist Uyardı: SOL ve 3 Altcoin Dibi Boylayacak!
Fırsat Zamanı! Tecrübeli Analist: 3 Fan Token İnanılmaz Yatırım Fırsatı Sunuyor!
Fırsat Zamanı! Tecrübeli Analist: 3 Fan Token İnanılmaz Yatırım Fırsatı Sunuyor!
Son Dakika! Eski FTX CEO’sundan Mektup Geldi! Yazıyor, Yazıyor! İşte İflasın Nedeni
Son Dakika! Eski FTX CEO’sundan Mektup Geldi! Yazıyor, Yazıyor! İşte İflasın Nedeni
Sonunda! Terra Classic Sözünü Yerine Getirdi: Kemerlerinizi Bağlayın!
Sonunda! Terra Classic Sözünü Yerine Getirdi: Kemerlerinizi Bağlayın!
Son Dakika! Binance’tan Heyecan Yaratan Altcoin Duyurusu! İşte Detaylar!
Son Dakika! Binance’tan Heyecan Yaratan Altcoin Duyurusu! İşte Detaylar!
Dikkat! SHIB’in Başına Talih Kuşu Kondu! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız!
Dikkat! SHIB’in Başına Talih Kuşu Kondu! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız!
Ripple (XRP) İçin Umut Işığı! Amerika’nın Ünlü Bankası Kritik Dönemeçte!
Ripple (XRP) İçin Umut Işığı! Amerika’nın Ünlü Bankası Kritik Dönemeçte!
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Geçtiğimiz Günlerde Yaşanan Düşüş Piyasayı Nasıl Etkiledi?
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Geçtiğimiz Günlerde Yaşanan Düşüş Piyasayı Nasıl Etkiledi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Güncel NFT Haberleri
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022