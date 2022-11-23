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Kripto paraların kümülatif değeri bugün yeniden 820 milyar doların üzerine çıktı ancak sevinmek için erken olabilir. Altcoinler bugün %10’u aşan kazançlar gördü ve Bitcoin 16.500 doların üzerinde henüz günlük kapanışını yapamadı. Peki popüler altcoinlerde son durum ne? Piyasada düşüşün sonu geldi diyebilir miyiz?

Altcoinler Son Durum

7-10 yıllık Bitcoinler bugünlerde hareket etmeye başladı ve geçmişte benzer bir şey olduğunda genellikle piyasanın düştüğünü gördük. CryptoQuant analizlerine göre geçmişte 6 kez tekrar eden bu hareketlilik 5 defa büyük düşüşler getirdi. Bu seferki bir istisna olur mu bilinmez ancak yatırımcılardaki korku azalmış değil. Özellikle Büyük miktarda BTC tutan yatırımcılar bugünlerde 0,1 BTC gibi düşük bakiyelere sahip yatırımcılara satış yapıyor. Yani Bitcoin balinaları satarken minik balıklar bunları satın alıyor. Bu iyi bir şey mi? Belki de büyük yatırımcıların bir kısmı Genesis olayının daha fazla büyümesini ve FTX çöküşünün dolaylı etkilerinin katlanarak devam etmesini bekliyordur. Bir kısmı diyorum çünkü son 24 saatte ETH balinaları 1 milyar dolarlık alım yaptı ve SHIB yatırımcıları on milyonlarca dolarlık SHIB token topluyordu.

Altcoinler yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 16.400 dolara çekildiği için günün en yüksek seviyelerinden düşmeye başladı.

Solana (SOL) Coin Yorumları

En büyük Ethereum rakibi artık TVL gücü bakımından DeFi alanında 11’inci sıraya kadar geriledi. Muhtemelen 12’nci sıradaki blockchainin adını duymadınız yani bu Solana ve ekosistemi için son derece kötü bir şey. SOL Coin yazı hazırlandığı sırada 12,85 dolardan alıcı buluyor. 30 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde bulunan fiyat 13,15 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç duyuyor. En iyi senaryoda 14,30 ve 15,02 bölgelerinin aşılması beklenebilir. Ancak son olayların ardından Solana’nın yatırımcıları eskisi kadar cezbetmeyeceğine dair kuvvetli bir görüş var.

Ethereum (ETH) Yorum

Son 24 saat içinde ETH balinaları 1 milyar doların üzerinde satın alma yaptı. Ancak Bitcoin’in umut vermeyen zayıf yükselişi toparlanmayı sınırlandırdı. ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada 1.157 dolar seviyesinde bulunuyor. Kısa vadede 1.128 dolar desteği önemli eğer bu bölge korunabilirse Bitcoin’in durumuna bağlı olarak 1.188 ve 1.249 dolar test edilebilir. Akşam gelecek FOMC Tutanaklarındaki vurgular piyasaların günlük kapanışı için önemli olacak.

Cardano (ADA) ve AVAX Coin Yorum

ADA fiyatı XRP’nin altına düştüğünden beri son kaosu önceden haber veren CAPO popüler altcoinin 0,2 dolara düşeceğini söylüyor. Ancak yazı hazırlandığı sırada ADA 0,31 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Kısa vadede 0,3 ve 0,28 dolar destekleri kritik öneme sahip Bitcoin yeniden yönünü kuzeye çevirirse 0,3223 ve 0.3356 seviyelerine bir toparlanma görebiliriz.

Bugün CryptoQuant tarafından Bitcoin için yapılan uyarı altcoin yatırımcılarının dikkatli olması gerektiğini söylüyor. AVAX yazı hazırlandığı sırada 12,58 dolardan alıcı buluyor. Kısa vadede 12 dolar bölgesinin kaybedilmemesi önemli. Bitcoin yönünü yeniden yukarı çevirirse 12,75 ve 13,5 dolar bölgeleri hedeflenebilir.