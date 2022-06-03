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Kripto para piyasalarının toplam değeri kritik seviyenin altına düşebilir ve eğer bu verilerde iyileşmezse olmazsa altcoin yatırımcılarının zararı katlanarak artacak. Aylardır düşmeye devam eden kripto para piyasaları 2 ayı aşkın bir sürenin ardından pazartesi minik bir toparlanma gösterdi ancak Bitcoin çok geçmeden yeniden 30.000 doların altına düştü. Yatırımcıları neler bekliyor?

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Toplam kripto piyasası kapitalizasyonu, son 23 gün için 1,19 trilyon ile 1,36 trilyon dolar arasında değişti. Aynı zamanda, Bitcoin’in %3,5 ve Ethereum’un %1,6’lık haftalık kazancı piyasalara moral vermiyor. Bugüne kadar, toplam kripto para piyasası sadece iki ayda %43 düştü, bu nedenle yatırımcıların alçalan üçgen oluşumu tersine dönse bile kutlama yapması pek mümkün değil.

Düzenleme endişeleri yatırımcıların korkularını artırıyor. Bunun en yakın örneği Japonya’nın şimdi TerraUSD Classic (USTC) olarak bilinen Terra USD (UST) çöküşünden sonra yeni yasaları uygulamaya yönelik hızlı kararıdır. 3 Haziran’da Japonya parlamentosu, stablecoinlerle ilgili sınırlayıcı kararlar aldı. Korku ve Açgözlülük Endeksi 3 Haziran’da 10’a düştü ve yatırımcıların risk iştahı dip seviyelere indi.

Türev ürünlere ve alım satım göstergelerine göre, piyasa daha fazla düşüş görme riskiyle karşı karşıya. Bunun kanıtı, altcoinlerdeki düşüş pozisyonları için biraz daha yüksek talep görmesidir. Boğaların, kaldıraçlı satıcılarda, düşüş bahislerinde ve müteakip negatif fiyat baskısında bir artıştan kaçınmak için güç göstermesi ve 1,19 trilyon dolarlık piyasa değeri desteğini elinde tutması gerekiyor.

Bu Hafta Yükselen Kripto Paralar

Peki tüm kripto paralar düşüşte mi? Elbette istisnalar var. Waves, ikiditenin Vires Finance’e geri getirilmesinin ve Neutrino Protocol USDN stablecoin’inin USDT ve USDC’ye günlük 1.000 dolarlık bir para çekme limiti uygulanmasının ardından 1 dolar sabitinin geri kazanmasıyla %109 artış gösterdi. UST’nin çöküşünün ardından diğer platformlardaki stablecoinler önemli ölçüde değer kaybetmiş ve bu durum Waves, NEAR gibi altcoinlerin düşüş hızını artırmıştı.

Cardano (ADA), yatırımcılar 29 Haziran’da yapılması planlanan “Vasil” hard fork’un ölçeklenebilirliği ve akıllı sözleşme işlevselliğini geliştirmesini beklediği için artış gösterdi.

Stellar (XLM), havale devi MoneyGram’ın Stellar Development Foundation ile birlikte çalışmaya başlamasının ardından artış yaşadı.