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Bitcoin (BTC) fiyatı, dokuz haftalık kayıp serisini sonlandırmasının ardından bugünkü Wall Street açılışıyla birlikte 31 bin 689 dolara kadar çıktı. Bitcoin ile birlikte birçok altcoin’de de ciddi yükselişlerin yaşandığı görüldü ancak altcoin’lerde uzun zamandır beklenen yükselişin önünde önemli bir engel olabilir.

Hisse Senetleri BTC’yi 37 Bin Dolara Taşıyabilir

TradingView’den alınan veriler, yazım sırasında Bitcoin’in günlükte yüzde 4’ün üzerinde yükselişle 31 bin 180 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Yeni haftanın ilk gününde Wall Street’de ticaretinin başlaması ve ABD hisse senetlerinin yükselmesiyle Bitcoin boğaları güç gösterebildi. Gün içinde S&P 500‘deki yükseliş yüzde 1,5’i bulurken, Nasdaq Composite‘deki yükseliş ise yüzde 2’ye dayandı.

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Wolf’a göre, S&P 500 21 aylık üstel hareketli ortalamayı (EMA) kalıcı olarak geçecek olursa Bitcoin’in hisse senetleriyle olan korelasyonu daha da yukarı çıkabilir ve böyle bir durumda BTC’de yükseliş kaçınılmaz olur:

SPX, aylık 21EMA’da oturuyor. Burada tutunacak olursa BTC’de 36–37 bin dolar arasında bir toparlanma göreceğiz.

Analist, bir başka tweet’inde ise BTC‘nin S&P’nin “gerisinde” kaldığını, ancak aylık desteğin üzerinde tutunması durumunda çok yakında hızla toparlanabileceğini belirtti.

Popüler kripto para analisti Michaël van de Poppe ise BTC/USD paritesinde bir gecede geçilen ve şimdilik üzerinde kalınan 30 bin dolar seviyesinin savunulması oldukça önemli.

29 bin 700 dolar seviyesinin üzerinde kalınması ve yükselişin devam etmesiyle Bitcoin’in bir gecede yaptığı hareket güzeldi. Direnç bölgesi şu anda buralarda (likidite toplamak için 31 bin 800 doların üzerine bile çıkabilir). Potansiyel yeni bir long pozisyon için yaklaşık 30 bin 500 dolar ve ardından 32 bin 800 dolar hedeflenebilir.

“Çok Daha Kötüsü Olabilir”

Bazı büyük altcoin’ler Bitcoin’le birlikte yükseliş fırsatı buldu. Bu altcoin’ler arasında günlükte yüzde 7’yi aşkın değer kazanan ve bin 900 doları geçme fırsatı bulan piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ether (ETH) yer alıyor.

Van de Poppe, ETH için yaptığı bir değerlendirmede, “ETH’de iyi bir ivme var” yorumu yaptı ve ekledi:

İlk direnç noktasına yaklaşıyoruz, ancak HL ve BTC’deki mevcut toparlanma göz önüne alındığında, ETH’de 2 bin 300 – 2 bin 500 dolar civarının test edildiği birkaç haftalık yeşil mum için hazır olduğumuzu düşünüyorum.

Piyasa değerine göre ilk 10 kripto para arasında yer alan Cardano (ADA) ve Solana (SOL), gün içinde yüzde 10’u aşan değer artışları kaydetmeyi başardı. En büyük 50 kripto para arasında yalnızca Elrond (EGLD), kırmızı bölgede kaldı.

Öte yandan geniş bir takipçi kitlesi bulunan anonim kripto para analisti Loukas, Bitcoin’in piyasa değerinin önümüzdeki aylarda büyük altcoin‘leri sarsma konusunda uygun bir tabloda göründüğünü belirtti. Analist, attığı uyarı tweet’inin bir kısmında “BTC ile USD düşüşlerinden 3-6 ay sonra, altcoin’lerdeki pozisyonlarınıza dikkat edin. Çok daha kötüsü olabilir” notunu düştü.

Analistin işaret ettiği şey doğrudan Bitcoin dominance’ı yani Bitcoin’in piyasa hakimiyeti. En büyük kripto para biriminin, kripto para piyasasının toplam değerine karşılık gelen hakimiyetindeki artış altcoin’lerin piyasa değerlerini kaybetmesi yani fiyatlarının düşmesi anlamına geliyor. Yazım sırasında Bitcoin’in piyasa hakimiyeti yüzde 46,8 ile son ayların en yüksek seviyesinde.