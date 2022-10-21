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Altcoin’ler için Dikkat Çeken Veri: Büyük Sıçrama Olabilir!

Mevcut ortamda altcoin'lerde potansiyel bir fiyat sıçramasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ve ardından kısa süreli bir altcoin sezonunun başlayıp başlamayacağı büyük merak konusu.
09:35
21 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tıpkı Bitcoin (BTC) gibi, altcoin yatırımcıları da önümüzdeki dönemde boğa piyasası ortamının oluşacağı bir altcoin sezonu bekliyor. Yılın başından itibaren, kripto para piyasası bir bütün olarak geçen yılki şaşırtıcı fiyat artışının ardından fiyatlarda sürekli bir düşüş gördü. Bu bağlamda, kâr etmek amacıyla açığa alış pozisyonundan daha fazla açılmış açığa satış pozisyonu bulunuyor. Bu durum, elverişsiz makro ortamın yol açtığı olumsuz piyasa duyarlılığının açık bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Altcoin Sezonu mu Geliyor?

Santiment Insights’ın sağladığı verilere göre, altcoin’lerde short pozisyonlarda (açığa satış) önemli bir artış oldu. Şu anda altcoinler‘de açılan short pozisyonların sayısı long pozisyonlarının (açığa alış) sayısından çok daha yüksek. Bu da esasen, fiyattaki düşüşe bahis yapan trader’ların ve yatırımcıların sayısının fiyat artışı üzerine bahis yapanlardan daha fazla olduğu anlamına geliyor. Ancak, geçmiş veriler bu tür durumların genellikle ani bir fiyat artışı ile sonuçlandığını ortaya koyuyor. Böyle bir fiyat sıçramasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ve ardından kısa bir altcoin sezonuna neden olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

Santiment Insights, elindeki bulgular ışığında yaptığı değerlendirmede “Kripto para piyasalarının Perşembe günü düşüşe geçmesiyle birlikte, trader’lar ve yatırımcılar fiyatların düşmesinden kâr etmeye amacıyla çoğu altcoin’de büyük miktarlarda short pozisyon açtığı görülüyor. Geçmiş veriler, fonlama oranları önemli miktarda short pozisyona işaret ettiğinde fiyatlarda sürpriz sıçramalar olduğuna ve likidasyonların arttığına işaret ediyor.” notunu düştü.

Makroekonomik Gelişmeler ve Altcoin’ler

Öte yandan altcoin‘lerin de tıpkı Bitcoin gibi makroekonomik gelişmelerden ve yatırımcı duyarlılığından etkilendiği görülüyor. En büyük kripto para BTC’de makro gerilemeler nedeniyle bir fiyat düşüşü yaşandığında, altcoin’lerin de değer kaybettiği görülüyor. Bu durum, piyasa değerine göre en büyük 100 kripto paranın hemen hemen tamamı için söz konusu. Neredeyse tüm büyük altcoin’ler, Bitcoin’deki büyük düşüşle birlikte geçen yıl ulaştıkları zirvelerinden yüzde 70’in üzerinde değer kaybetmiş durumda.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, Ripple (XRP) yazım sırasında son 24 saatte yüzde 5,47 düşüşle 0,4368 dolar seviyesinde bulunuyor. Cardano (ADA) yazım sırasında son 24 saatte yüzde 5,16 düşüşle 0,3393 dolardan işlem görürken, Solana (SOL) fiyatı son 24 saatte yüzde 5,36 düşüşle 28,07 dolar seviyesinde bulunuyor.

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