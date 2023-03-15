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Altcoinler Bu Seviyeyi Hedefliyor! AGIX Coin Kritik Seviyede!

Kripto para piyasalarındaki yükseliş altcoinlerde daha ne kadar devam edecek? AGIX Coin hangi bölgeyi hedefliyor?
16:45
15 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları kendi sorunları nedeniyle 2022 yılını diğer piyasalardan çok daha sıkıntılı geçirdi. Ancak şimdi işler değişti. Bankacılık krizinin patlak vermesiyle birlikte kripto para piyasaları geleneksel finans piyasalarıyla direkt bağlantılarının az olmasının keyfini sürüyor. Üstelik Fed başkanı artık köşeye sıkıştı ve büyük hareketlilik kapıda.

Kripto Paralar Son Durum

ABD piyasaları yazı hazırlandığı sırada devam eden bankacılık iflasları nedeniyle negatif açıldı. ABD vatandaşları en mevduatlarını en büyük bankalara taşıyarak güvene almaya çalışıyor. Bu durum daha küçük ölçekli bankaların likidite sorununu derinleştiriyor. Üstelik uzun vadeli tahvil riskini doğru ayarlayamayan bankalar 2008 krizinden sonra başka bir sorunla karşı karşıya. Fed’in faizleri hızla artırması 2021 yılında alınan uzun vadeli tahvillerin değerini düşürdü ve müşterilerin para çekme taleplerini karşılamak zorunda kalan kurumlar zarar satışları yapıyor.

New York düzenleyicileri, Signature Bank’ın kapatılmasının bankanın kripto para birimlerine karşı pozitif yaklaşımı nedeniyle olmadığını açıkladı. Bu haber kripto paralara açık bir savaş ilan edilmediğini söylüyordu ve yatırımcıları rahatlattı.

Altcoinler Yorum

Kripto para piyasalarının kümülatif değeri Şubat sonunda 1,03 trilyon dolarlık direnç alanının üzerine çıktığından beri düşmüştü. Bu düşüş 13 Mart’ta 873,24 milyar dolarlık dibi beraberinde getirdi. Daha sonra eskin bir yükseliş hareketine başladı ve 14 Mart’ta bölgeyi geri alarak 1,12 trilyon dolarlık yeni bir yıllık zirveye ulaştı. Dahası, günlük RSI alçalan direnç çizgisinden çıktı ve 50’nin üzerine çıktı. Artışın devam etmesi halinde bir sonraki direnç 1,20 trilyon dolar olacak. Öte yandan, 1,03 trilyon doların altındaki bir kapanış 920 milyar dolara doğru bir düşüşe yol açabilir.

Bitcoin fiyat hareketi kümülatif değerle uyumlu ve fiyat azalan bir direnç çizgisinden çıkarken, RSI düşüş eğilimi eğilim çizgisinden çıktı. BTC 14 Mart’ta yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı ancak uzun bir üst fitil oluşturdu. Yükseliş devam ederse bir sonraki direnç bölgesi olan 28.711 dolar hedeflenebilir. Ancak 24.000 dolar altı kapanışlar 21.000 dolara kapı aralar.

SingularityNET (AGIX) fiyatı 15 Mart’ta alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Şu anda yılın en yüksek seviyesi olan 0,67 dolara yaklaşıyor. OpenAI tarafından yapılan son lansman fiyat artışını destekledi. Artış devam ederse, bir sonraki direnç 1,61 dış Fib geri çekilme seviyesi tarafından oluşturulan 0,90 dolar olacaktır. Öte yandan, direnç çizgisinin altındaki bir düşüş 0,36 dolara gevşemeyi beraberinde getirebilir.

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