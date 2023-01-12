2023 yılına bomba gibi giren bu altcoin için dünya tersine döndü. Yüzde 3000 arttıktan sonra bir anda getirilerinin neredeyse yarısını kaybetti.

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Birkaç hafta önce birdenbire ortaya çıkan, köpek temalı yeni memecoin Bonk, Solana’nın yeniden canlanmasına büyük katkıda bulundu. Gizemli memecoin, Solana’nın ekosistemi için büyük bir sosyal belirginlik yarattı. Aynı zamanda, blockchain geliştiricileri Bonk’un Solana’nın yaklaşmakta olan akıllı telefon markasında önemli bir rol oynayabileceğini açıkladılar.

Ayrıca, Twitter’daki resmi Solana Mobile profili, her Solana Saga ön siparişiyle beş milyon Bonk token’ını yakacağını duyurdu. Bunun da ötesinde, telefonu ön sipariş etmek için kullanılan aynı cüzdan adresine beş milyon Bonk token’ı daha gönderilecek.

BONK Yakımı İşe Yarar Mı?

Solana’nın köpek memecoin’lerini yakma girişimi bu alanda gerçekleşen tek çaba değil. Bonkz NFT koleksiyonunu başlatan Web3 sanat şirketi OMNICreative de NFT gelirinden elde edilen birçok Bonk coin’i yaktı. Gerçekten de Bonkz NFT, 15.000 köpek temalı görselin iki saatten kısa bir sürede tükenmesiyle büyük ses getirdi. Bloomberg TV, Solana merkezli Bonkz NFT koleksiyonunun 2023’te kripto alanında şimdiye kadarki en büyük hit olduğunu kabul etti.

Bonkz NFT koleksiyonu piyasaya sürüldüğünde ve anında ABC, y00ts, DeGods ve Solana’nın blok zincirindeki diğer tanınmış NFT koleksiyonlarını geçtiğinde NFT meraklıları çılgına döndü. Bonk’tan ilham alan NFT koleksiyonunun yaratıcıları, ilk satış bittikten sonra şaşırtıcı bir şekilde 13.900.000.000 Bonk token’ı yaktı.

Buna ek olarak, topluluk nihai bir yakım sistemi üzerinde çalışıyor. $BONK yakımlarını izlemek ve günlüğe kaydetmek için açık kaynak kodu kullanılıyor. Böylece, yakma faaliyetleri Bonk’un piyasa değerini uzun vadede korumayı amaçlayacak.

Bonk (BONK) Piyasa Fiyatı Daha da Düştü

Solana topluluğunun desteğine rağmen, kripto para birimi son 24 saat içinde %35 oranında düştü. CoinGecko’ya göre Bonk’un yazım saatine göre fiyatı 0,00000110 dolar oldu.

Bu arada, memecoin için roller coaster yolculuğu devam ediyor ve birçok kripto yatırımcısı Solana’nın blok zincirine hızlandırılmış para girişinin çoğunlukla $BONK sayesinde olduğunu kabul ediyor. Sonuç olarak, bazı kripto meraklıları Bonk’u 2024 yılına kadar tutmayı planlıyor. Yeni memecoin, SHIB’nin ilk aşamalarından bu yana Shiba Inu (SHIB) token’ının modelini takip ederse, uzun vadeli tutma mücadelesi önemli bir getiri sağlayabilir.

Bonk, Solana için bir toparlanma boğa rallisini ateşleyerek, zor durumdaki altcoinin önemli direnç seviyelerini geri kazanmasını ve küresel piyasa değerini önemli ölçüde artırmasını sağladı.

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