Altcoin uzmanı Altcoin Sherpa, önde gelen altcoin’lerden biri olan Solana‘nın (SOL) geçen haftada yaptığı yükselişine rağmen hala düşüş trendinde olduğuna inanıyor. Analist, sert bir düşüş olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Solana’nın Fiyatı Üzerindeki FTX Baskısı

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından Solana‘nın 19,50 dolar civarında önemli bir dirençle karşı karşıya olduğunu söyledi. Analiste göre Solana, Temmuz ayında yılın en yüksek seviyesi olan 32,30 dolara ulaştığından beri aşağı yönlü trend içinde hareket ediyor:

Bu mevcut yükseliş konusunda temkinli davranmak gerekiyor. Bir miktar toparlanma görmek güzel ancak son birkaç haftadaki her ralli daha düşen tepe oluşumlarıyla sonuçlandı. Ne olursa olsun, eğer bir yatırım için bu işin içindeyseniz, 20 doların altında SOL biriktirmek kötü olamaz.

SOL, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,06 yükselişle 19,04 dolardan işlem görüyor. Veriler altcoin’in son 7 günde yüzde yüzde 4,54 yükseldiğini gösteriyor.

SOL’daki son yükselişi düşüşün takip etmesi durumunda Altcoin Sherpa, 14 dolar seviyesinin destek görevi görebileceğini belirtti. Analist SOL’un 14 doların üzerinde kalma ihtimalinin, iflas eden kripto para borsası FTX‘in 1.16 milyar dolarlık devasa Solana rezervini nasıl tasfiye edeceğine bağlı olduğu konusunda ise uyardı:

Yine de bunun bir dip oluşturması biraz zaman almalı. FTX ürünlerinin ‘fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını’ bilmiyorum. Önümüzdeki birkaç ay, fiyatın piyasadaki büyük FTX arzına nasıl tepki vereceğini görmek çok ilginç olacak.

Chris Burniske Her Şeye Rağmen SOL’de Yükseliş Bekliyor

Altcoin Sherpa, FTX’in büyük Solana rezervi hakkında alarm verirken, kripto para sektöründe tanınan isimlerden biri olan Chris Burniske iflas eden kripto para borsasının SOL rezervinin yalnızca küçük bir kısmının likit olduğunu bildirerek “FTX’in SOL varlıklarının yalnızca yüzde 13’ü likit.” dedi.

Kripto odaklı risk sermayesi şirketi Placeholder’ın ortağı olan Burniske, FTX’in ortaya çıkan satış baskısın rağmen SOL’de uzun vadede yükseliş beklediğini ekleyerek “FTX, yüksek miktarda ETH ve BTC‘de tutuyor ve her parasal genişlemede yeni ATH’ler (tüm zamanların en yüksek seviyeleri) gördüler. Her insan kusurludur, her kurum kusurludur ve her para kusurludur. Diğer bir deyişle hepimizin bir sepeti var ve çoğumuz, ister insan, ister kurum, ister coin olsun, yeni ATH’lere ulaşmaya devam ediyoruz.” dedi.