Bitcoin’de (BTC) Detaylı Fiyat Analizi! BTC’de Beklentiler Neler?

Özet

  • Bitcoin (BTC), son üç haftada ardışık Doji mum çubuğu oluşturduktan sonra yukarı yönlü bir kapanış hedefliyor, bu belirsizliğin çözülmeye başladığı bir işaret olabilir.
  • Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı, Bitcoin ve kripto piyasasında volatilite artışına neden olabilir, çoğu kişi Fed'in faiz oranlarını koruyacağını öngörse de Jerome Powell'ın basın toplantısında sürprizlere yol açabilir.
  • BTC, 20 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine yükselerek satış baskısının azaldığını gösteriyor, ancak 28.143 dolarlık direnç ve 24.800 dolarlık temel destek kritik seviyeler olarak belirtiliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
04:00
18 Eylül 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin (BTC), son üç haftadır haftalık grafikte ardışık Doji mum çubuğu formasyonları oluşturduktan sonra haftayı olumlu kapatmayı hedefliyor. Bu durum boğalar ve ayılar arasındaki belirsizliğin yukarıya doğru çözüldüğünün erken bir işareti olabilir. Toparlanma henüz başlangıç ​​aşamasında olsa da 20 Eylül’deki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı volatiliteyi artırabilir.

Bitcoin’de Belirsizlik Bitecek Mi?

Kripto para piyasası yatırımcılarının çoğunluğu Federal Rezerv’in faiz oranlarına ilişkin kararın korumasını bekliyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararı sonrasında yapacağı basın toplantısında sürprizler ortaya çıkabilir. Bitcoin’in 24.800 dolar yakınındaki güçlü destekten toparlanması, işlem fırsatları sağlayan bazı altcoinlere olan ilgiyi de ateşledi.

Bitcoin, 14 Eylül’de 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 26.303 doların üzerine yükseldi ve bu da satış baskısının azaldığını gösterebilir. O zamandan bu yana boğalar, ayıların fiyatı 20 günlük EMA’nın altına çekme girişimlerini engelledi. Alıcılar kendi avantajlarından faydalanmaya ve BTC/USDT paritesini 50 günlük basit hareketli ortalamaya taşımaya çalışabilir. Bu seviye küçük bir engel olabilir ancak aşılırsa paritenin 28.143 dolara ulaşması muhtemel olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre ayıların bu seviyeyi güçlü bir şekilde savunması bekleniyor.

Bitcoin Fiyat Analizi!

Ayrıca BTC’de ayılar üstünlüğü sürdürmek istiyorsa fiyatı 20 günlük EMA’nın altına düşürmek zorunda kalabilir. Bu durum boğaları tuzağa düşürebilir ve 24.800 dolarlık temel desteğin potansiyel olarak yeniden test edilmesi için kapıları açabilir. Kripto para biriminin fiyatı 4 saatlik grafikte 20-EMA’nın üzerinde işlem görüyor ve boğaların düşüşlerde alım yaptığını gösterebilir. Bu durum yatırımcıların toparlanmanın devam etmesini beklediğine işaret edebilir.

Alıcılar 26.900 dolarlık engeli aşarsa parite 27.600 dolara ve sonunda 28.143 dolara kadar yükseliş kaydedebilir. Ayılar bir geri dönüş yaşamak istiyorsa fiyatı 20-EMA’nın altına düşürmek ve sürdürmek zorunda kalabilir. Analistlere göre Bitcoin’de böyle bir hareket, 50-SMA’ya ve ardından 25.600 ila 25.300 dolar arasındaki güçlü destek bölgesine daha fazla düşüşün yolunu açabilir.

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