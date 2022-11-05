Güncel verilere göre, en eski altcoin'lerden birisi olan Litecoin'in (LTC) madencilik zorluğu 17.99 milyon hash ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Litecoin Vakfı, kripto veri platformu CoinMarketCap’te yayımladığı bir gönderide LTC madencilik zorluğunun 17.99 milyon hash ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Litecoin Madencileri Arasındaki Rekabet Artıyor

Herhangi bir Blockchain’deki madencilik zorluğu, bir blok çıkarmak için gereken ortalama hash sayısını ölçer. Litecoin (LTC) madencileri, ağın madencilik algoritması tarafından belirlenen hedeften daha düşük bir hedef bulmak için rastgele hash’ler üreterek rekabet ederler. Hesaplama açısından zorlu bir süreç olan bu rekabette bu kazanan madenci Litecoin Blockchain’ine yeni bir blok ekler ve karşılığında LTC ile ödüllendirilir. Litecoin madencilik zorluğundaki büyük artış madencilik ödülleri için rekabetin kızıştığı anlamına geliyor.

Bazen “dijital gümüş” olarak da adlandırılan Litecoin’in önündeki bir blok ödülü yarılanması (halving) etkinliği var. Litecoin, 2011 yılında piyasaya sürüldüğünde madenciler bir bloku başarılı bir şekilde çıkardıklarında 50 LTC alıyorlardı. Bu ödül, her 840 bin blokta bir (yaklaşık 4 yılda bir) yüzde 50 oranında düşürülür. Litecoin Blockchain’inde üçüncü yarılama 2023 yılında gerçekleşecek ve şu anda 12.5 LTC olan blok ödülü 6.25 LTC’ye düşecek. Piyasa uzmanları ve analistlere göre LTC fiyatı yarılanma öncesinde ve sonrasında kayda değer bir çıkış yapabilir.

LTC’de Son Durum

Öte yandan LTC’nin fiyatı sabit kalarak yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,70 yükselişle 68,54 dolardan işlem görüyor. 2 Kasım’da ödeme devi MoneyGram, ABD’li müşterilerin çok yakında mobil uygulaması üzerinden Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Litecoin (LTC) alabileceklerini duyurmasıyla altcoin yönünü yukarı çevirmiş ve tek bir günde yüzde 15’e yakın yükselmişti. MoneyGram’ın duyurusu öncesi 55 dolar seviyelerinden işlem gören Litecoin, o zamandan bu yana yukarı yönde hareket ediyor.

CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, LTC’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 10 Mayıs 2021 tarihinde 412,96 dolarla kaydedildi. Popüler altcoin, güncel fiyatlarla tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 83,35 altında fiyatlanıyor.