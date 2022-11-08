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  •   Altcoin’den Sürpriz Çıkış: Son 3 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü! Neler Oluyor?

Altcoin’den Sürpriz Çıkış: Son 3 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü! Neler Oluyor?

Bugün sabah saatlerinde 9,20 doların üzerine çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşan popüler altcoin, yatırımcılarını heyecanlandırdı.
16:15
8 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto veri sağlayıcısı Santiment, volatil kripto para piyasasının ortasında Chainlink‘teki (LINK) son fiyat yükselişi hakkında değerlendirmede bulundu. Veri sağlayıcısındaki analistlerden oluşan ekip, LINK fiyatının 9 doların üzerine çıkmasının iki olası nedeni olduğuna inanıyor. İşte o 2 neden.

LINK Fiyatının Sürpriz Yükselişi

Santiment tarafından kısa süre önce atılan bir tweet’e göre, LINK fiyatı kısa bir süre için Ağustos ayının ortasından bu yana görülmeyen bir seviye olan 9,20 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Analistler, bunun, geçtiğimiz ay boyunca LINK cüzdanları tarafından yoğun bir şekilde gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklandığına inanıyorlar. Santiment analistleri, ayrıca yatırımcıların LINK alma konusunda sabırsız davrandıklarını, altcoin’i yoğun bir şekilde long’layarak fonlama oranlarını yükselttiklerine de dikkat çekti.

4.27 milyar dolar piyasa değeri ile LINK, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 6,01 yükselişle 8,70 dolardan işlem görüyor. Bu, altcoin’in 9,20 dolar seviyesinden hızla geri çekilerek kazanımlarının bir kısmını kaybettiği anlamına geliyor.

Balinalar LINK Biriktiriyor

3 Kasım’da Chainlink büyük bir yeni işbirliği duyurusu yapmış, DLT oyunları, NFT’ler ve metaverse için önde gelen inkübatör ve launchpad olan Seedify Fund ile işbirliği yapıldığını açıklamıştı. Bu işbirliği ile Chainlink, oracle hizmetlerini kullanarak GameFi ve NFT sektörünün genişlemesini desteklemeyi amaçlıyor.

Öte yandan Chainlink topluluğu, büyük bir merakla LINK için stake özelliğinin kullanıma sunulmasını bekliyor. Özellikle kripto para balinalarının Chainlink’in staking özelliğini kullanıma sunması dört gözle bekledikleri görülüyor. Stake özelliği için net bir tarih henüz açıklanmamış olsa da, kripto para balinaları LINK’i aktif bir şekilde satın alarak biriktirmekle meşgul durumlarda. Ekim’in sonu itibariyle 100 binden fazla LINK bulunan cüzdan sayısı 459’a ulaştı. Bu 2017’den beri görülen en yüksek rakam ve altcoin’e olan balina ilgisini açık bir şekilde gösteriyor.

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