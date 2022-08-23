Reklam
Al / Sat

Altcoin’de Şok: Dev Oyun Projesinden Ayrılık Kararı

Blockchain tabanlı dev oyun DeFi Kingdoms'ın (DFK) arkasındaki şirket, oyununun Serendale tabanlı bölümünün Harmony Blockchain'i yerine metaverse odaklı başka bir Blockchain üzerinde inşa edileceğini açıkladı.
16:00
23 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain tabanlı dev oyun DeFi Kingdoms’ın (DFK) arkasındaki şirket, oyununun Serendale tabanlı bölümünün Harmony Blockchain’i yerine metaverse odaklı başka bir Blockchain üzerinde inşa edileceğini açıkladı.

Yeni Yuva Klaytn Blockchain’i Olacak

DeFi Kingdoms‘ın bir sözcüsü Pazartesi günü The Block’a konuştu ve bunun Harmony Blockchain‘inden tamamen çıkış yapılacağı anlamına geldiğini doğruladı. Ayrılık kararı, Harmony Blockchain’i ile Ethereum Blockchain’i arasındaki köprü görevi gören Horizon‘un hack’lendiğinin açıklanmasından iki ay sonra geldi. Hacker’lar, saldırıda 100 milyon dolar değerinde ETH çalmışlardı.

Ayrılık kararından DFK’nin oyun haritalarından yalnızca ilki olan Serendale etkilenecek ve Crystalvale bir Avalanche alt ağı olan DFK Chain’de kalmaya devam edecek.

Yeni ortak Klaytn, Güney Koreli internet devi Kakao Corp’un bir ürünü ve 2019’dan beri faaliyet gösteriyor. Bu yılın başlarında metaverse, oyun ve geliştirici odaklı bir Blockchain haline geldi.

Kingdom Studios başkanı Dreamer Perşembe günü düzenlenen “Bana Soru Sor” etkinliğinde bunun, DFK ile işbirliği için ödeme yapan başka bir büyük Blockchain olduğunu kabul etmesine rağmen Klaytn ile başlatılan yeni ilişkinin şartları hakkında çok az ayrıntı sağlayarak şunları söyledi:

Yalnızca ilk çalışma için değil, aynı zamanda pistimizi genişletmek ve DFK’deki ortak çıkarlarımızı ve Klaytn’deki başarılarını aynı hizaya getirmek için hareketin buna değer olduğunu düşünmemiz için iyi teşvikler üzerinde bir anlaşmaya vardık.

DFK’nın Değeri

Öte yandan ayrılık kararı pek de sürpriz olmadı. DFK, Harmony Blockchain’i ile çalışmanın zorlukları nedeniyle bir süredir Serendale için yeni bir Blockchain arayışındaydı. Piyasa uzmanları, en popüler projenin Blockchain’den ayrılacak olmasının Harmony ekosistemi için büyük bir darbe olduğu üzerinde duruyor. DappRadar’ın verileri de bunu doğruluyor.

Verilere göre, son 30 gün içinde DFK’nin akıllı sözleşmelerine 8.62 milyon dolarlık giriş oldu. İkinci sırada ise SushiSwap’ın Harmony kolu var ve aynı dönemde 6.16 milyon dolarlık giriş gördü. İkinci en büyük oyun dApp’i Knights and Peasants ise yalnızca 14.68 bin dolarlık giriş gördü.

Harmony ekosisteminin yerel varlığı ONE, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 1,07 yükselişle 0,02176 dolardan işlem görüyor. Klaytn ekosisteminin yerel varlığı KLAY ise aynı zaman periyodunda yüzde 3,06 yükselişle 0,2521 dolardan alınıp satılıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İlgili Yazılar
Efsanevi Bot Verileri Paylaştı: Sıralamada Kartlar Yeniden Dağıtıldı!
Efsanevi Bot Verileri Paylaştı: Sıralamada Kartlar Yeniden Dağıtıldı!
Shiba Yakım! Shiba Inu (SHIB) Milyonlar Yakıyor!
Shiba Yakım! Shiba Inu (SHIB) Milyonlar Yakıyor!
Hard Forklar Yaklaştı! Cardano Neden İyi Performans Gösteremiyor?
Hard Forklar Yaklaştı! Cardano Neden İyi Performans Gösteremiyor?
Bu Kripto Paradan Dolandırıldık Açıklaması! Fiyat Konusunda Uyarmıştık!
Bu Kripto Paradan Dolandırıldık Açıklaması! Fiyat Konusunda Uyarmıştık!
Meme Coin’lerde Son Durum: Pitbull Coin, BabyDoge Coin ve FLOKI Coin
Meme Coin’lerde Son Durum: Pitbull Coin, BabyDoge Coin ve FLOKI Coin
XRP, ADA ve SHIB Fiyat Analizi! Güncel Altcoin Grafikleri!
XRP, ADA ve SHIB Fiyat Analizi! Güncel Altcoin Grafikleri!
Stargate Coin Nasıl Alınır?
Stargate Coin Nasıl Alınır?
MANA Coin Yorum: MANA Coin Fiyat Grafiği
MANA Coin Yorum: MANA Coin Fiyat Grafiği
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Telegram Kurucusu; Kullanıcı Adlarımızı NFT’e Çevirebiliriz!
Nike, NFT Dünyasında Tarihe Geçti ve Zirveye Oturdu! İşte Detaylar!
NFT’ler Altın Çağına Giriş Yapıyor Mu? Araştırmacılar Ne Diyor?
Son Teknik Analizler
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Bir Süredir Piyasaları Sırtlayan Ethereum’da (ETH) Korkulan mı Olacak?
Temel ve Teknik Analiz Nedir?
Stop Loss (Koşullu Emir) ve Take Profit (Kar Al) Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022