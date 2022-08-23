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Blockchain tabanlı dev oyun DeFi Kingdoms’ın (DFK) arkasındaki şirket, oyununun Serendale tabanlı bölümünün Harmony Blockchain’i yerine metaverse odaklı başka bir Blockchain üzerinde inşa edileceğini açıkladı.

Yeni Yuva Klaytn Blockchain’i Olacak

DeFi Kingdoms‘ın bir sözcüsü Pazartesi günü The Block’a konuştu ve bunun Harmony Blockchain‘inden tamamen çıkış yapılacağı anlamına geldiğini doğruladı. Ayrılık kararı, Harmony Blockchain’i ile Ethereum Blockchain’i arasındaki köprü görevi gören Horizon‘un hack’lendiğinin açıklanmasından iki ay sonra geldi. Hacker’lar, saldırıda 100 milyon dolar değerinde ETH çalmışlardı.

Ayrılık kararından DFK’nin oyun haritalarından yalnızca ilki olan Serendale etkilenecek ve Crystalvale bir Avalanche alt ağı olan DFK Chain’de kalmaya devam edecek.

Yeni ortak Klaytn, Güney Koreli internet devi Kakao Corp’un bir ürünü ve 2019’dan beri faaliyet gösteriyor. Bu yılın başlarında metaverse, oyun ve geliştirici odaklı bir Blockchain haline geldi.

Kingdom Studios başkanı Dreamer Perşembe günü düzenlenen “Bana Soru Sor” etkinliğinde bunun, DFK ile işbirliği için ödeme yapan başka bir büyük Blockchain olduğunu kabul etmesine rağmen Klaytn ile başlatılan yeni ilişkinin şartları hakkında çok az ayrıntı sağlayarak şunları söyledi:

Yalnızca ilk çalışma için değil, aynı zamanda pistimizi genişletmek ve DFK’deki ortak çıkarlarımızı ve Klaytn’deki başarılarını aynı hizaya getirmek için hareketin buna değer olduğunu düşünmemiz için iyi teşvikler üzerinde bir anlaşmaya vardık.

DFK’nın Değeri

Öte yandan ayrılık kararı pek de sürpriz olmadı. DFK, Harmony Blockchain’i ile çalışmanın zorlukları nedeniyle bir süredir Serendale için yeni bir Blockchain arayışındaydı. Piyasa uzmanları, en popüler projenin Blockchain’den ayrılacak olmasının Harmony ekosistemi için büyük bir darbe olduğu üzerinde duruyor. DappRadar’ın verileri de bunu doğruluyor.

Verilere göre, son 30 gün içinde DFK’nin akıllı sözleşmelerine 8.62 milyon dolarlık giriş oldu. İkinci sırada ise SushiSwap’ın Harmony kolu var ve aynı dönemde 6.16 milyon dolarlık giriş gördü. İkinci en büyük oyun dApp’i Knights and Peasants ise yalnızca 14.68 bin dolarlık giriş gördü.

Harmony ekosisteminin yerel varlığı ONE, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 1,07 yükselişle 0,02176 dolardan işlem görüyor. Klaytn ekosisteminin yerel varlığı KLAY ise aynı zaman periyodunda yüzde 3,06 yükselişle 0,2521 dolardan alınıp satılıyor.