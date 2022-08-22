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ABD borsaları bugün negatif açıldı ve Bitcoin 21.200 dolardan alıcı buluyor. Kripto paraların toplam değeri ise 1 trilyon dolara gevşedi. Yatırımcılar temmuz ayında başlayan toparlanmanın bu kadar kısa sürmesini beklemiyordu. Ancak FED üyelerinden gelen şahin açıklamalar risk piyasalarını yeniden baskılamaya başladı. Peki altcoin kralını ilerleyen günlerde hangi seviyeler bekliyor?

Kripto Paralar

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin 21.200 dolardan alıcı buluyor. Ethereum ise %3 kayıpla 1.565 dolara kadar düştü. Tüm kripto paraların toplam piyasa değeri ise kritik 1 trilyon dolar eşiğinde bulunuyor. Birçok analist bu eşiğin önemine geçmişte işaret etti. Birkaç ay önce kırılan 1 trilyon dolar seviyesi altcoinlerin %50’yi aşan kayıplar yaşamasına neden olmuştu.

Önümüzdeki ay yapılacak FED toplantısının gölgesi daha şimdiden kripto para piyasalarının üzerine düştü. 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali fiyatlanıyor ve kriptolar hisse senetleriyle birlikte düşüşüne devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız uyarıda Capo ve birkaç analistin 17.000 dolar bölgesini tekrar beklediğinden bahsetmiştik.

Ethereum (ETH) Yorum

Peki piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum ne durumda? Tutarlı bir yükseliş eğiliminde olduktan sonra, Ethereum son zamanlarda piyasanın geneliyle birlikte düşüyor. Tutarlı bir yükseliş eğiliminde olduktan sonra, Ethereum son zamanlarda 880 dolara ulaştıktan sonra ETH güçlü bir yükseliş ivmesi kazandı ve 2.000 doları geçti. Bu, yatırımcılara önümüzdeki daha parlak günlerin umudunu verdi.

Bununla birlikte, 14 Ağustos’ta bir trendin tersine dönmesiyle Ethereum U dönüşü yaptı. İlginç bir şekilde fiyattaki düşüş, birkaç on-chain ölçümü değiştirmedi. Sıfırdan büyük bakiyeye sahip olan Ethereum cüzdanlarının sayısı 85.252.481 ile zirveye ulaştı. Bu veri bile tek başına önümüzdeki ay gerçekleşecek olan birleşmenin yatırımcıda oluşturduğu beklentiyi gösteriyor. Ethereum yatırımcıları dört gözle 15-16 Eylül tarihlerini bekliyor.

Balinalar da birikimlerini artırmaya devam ediyor. 14 Ağustos’ta bu ayın en düşük seviyesini kaydettikten sonra, Ethereum‘un fiyatı düşerken sayı arttı. RSI verileri, Ethereum’un aşırı satım bölgesinden toparlandığını ve daha fazla düşüş olasılığını azalttığını gösterirken MACD bunu destekliyor.

Özellikle Eylül ayı başladığında Ethereum mevcut seviyesinin üzerinde olabilir. Eğer ayı piyasası koşullarında olmasaydık büyük ihtimalle 5.000 dolar hedefi gerçeğe dönüşebilirdi.