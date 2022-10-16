Yaygın olarak takip edilen analist, bir sonraki boğa döngüsünden önce mutlaka yatırım yapılması gereken en umut verici üç altcoin'i açıkladı.

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Yaygın olarak takip edilen analist, bir sonraki boğa döngüsünden önce mutlaka yatırım yapılması gereken en umut verici üç altcoin’i açıkladı.

SOL ve MATIC: Kendini Kanıtlamış Projeler!

Piyasada InvestAnswer olarak bilinen analist, diğer analist arkadaşları Benjamin Cowen ve Rob ile yaptığı yeni bir programda, mevcut ayı piyasasında Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dışında takip etmeye değer üç kripto para olduğunu söylüyor. Analistlerin radarındaki altcoin’ler Ethereum rakipleri Solana (SOL) ve Fantom (FTM) ile ölçeklendirme çözümü Polygon (MATIC). Ethereum’un artık bir altcoin olarak düşünülmemesi gerektiğine dikkat çeken analist, Bitcoin’den de uzun vadede umutlu. Solana’nın önümüzdeki boğa döngüsünde yeni zirvelere çıkacağını belirten analist, SOL aldığını vurguladı. SOL, an itibariyle 26.9 dolardan işlem görüyor.

Analiste göre, MATIC’in mevcut fiyatı inanılmaz bir alım fırsatı veriyor. Ekosistem üzerindeki proje sayısının arttığını vurgulayan analist, MATIC’in yine yatırımcısının yüzünü güldüreceğini söyledi. Polygon son zamanlarda büyük şirketlerle ortaklık kurmaya devam ediyor. Dünya çapındaki en büyük firmaların ilk tercihi olan MATIC, hedefine emin adımlarla ilerliyor. MATIC, an itibariyle 0.80 dolardan işlem görüyor. Polygon , yavaş yavaş dünyanın en iyi blok zinciri ağları listesine girmeyi başararak, üst düzey markaların ilgisini çekti. Önde gelen Ethereum ölçeklendirme çözümü, Adobe, Reddit, Starbucks gibi önde gelen şirketler tarafından geniş çapta benimsenmiş durumda

Fantom: İnanılmaz Yatırım Fırsatı!

Analist ayrıca Fantom‘un kesinlikle portföylerde yerini alması gerektiğini düşünüyor. Çünkü Fantom, Cardano (ADA) ile aynı sayıda günlük aktif kullanıcıya sahip ancak piyasa değeri açısından çok daha düşük değerde. İşlevsellik ve yüksek hızı ile ön plana çıkan proje, önümüzdeki boğa koşusunda yeni zirvelere ulaşabilir. Geliştirici Andre Cronje]nin ayrılmasından dolayı büyük bir darbe almasına rağmen, proje yenilikçi vizyonuna devam ediyor.

FTM, an itibariyle 0.20 dolardan işlem görüyor. Platform, konsensüs algoritmasını kullanarak geliştiriciler için DeFi hizmetleri sağlıyor. Fantom’un fUSD isimli stablecoin’ini piyasaya sürmesinin ardından sürpriz bir ralli gelmişti. Bu, Fantom ve USD Coin gibi varlıklarla desteklenen ve sahiplerine %11 getiri sağlayacak, teminatlandırılmış bir stableoin. FTM, Ethereum rakipleri arasında iddialı bir proje olmaya devam ediyor.