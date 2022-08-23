Genellikle en iyi performans gösteren merkeziyetsiz borsalar arasında yer alan Curve Finance, hacmindeki düşüşle zemin kaybederken token'ı için de tehlike çanları çalıyor.

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Merkeziyetsiz borsalar (DEX’ler) kripto para piyasalarının ayrılmaz bir parçası olduğundan beri Curve Finance genellikle en iyi performans gösteren merkeziyetsiz borsalar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, geçen aydan bu yana DEX büyük ölçüde değer kaybetti. Curve Finance, DEX’lere öncülük ederken yılın ikinci çeyreğinde yatırımcıların gözünden düşmeye başladı ve yerini bir diğer merkeziyetsiz borsa olan Uniswap’a bıraktı. Curve Finance’ın performansı, fiyatlarındaki negatif volatiliteyle kripto paralardadaki sert düşüşü yansıtıyor.

Curve Finance Zorda

Curve Finance, Mayıs ayında 26.1 milyar dolarlık işlem hacmini gördü. Bu ay kripto para piyasalarının yeni düşük seviyelere gerilemesiyle birden fazla negatif önemli gelişme yaşandı. Bu önemli gelişmeler Curve Finance’ın Mayıs ayından bu yana düşen işlem hacmine bakılarak teyit edilebiliyor.

Curve Finance, Haziran ayında 15.5 milyar doların üzerinde işlem hacmi görmüş, ardından işlem hacmi Temmuz ayında yüzde 48 düşüşle 7.9 milyar dolara geriledi. Son olarak merkeziyetsiz borsa, ayın son haftasına yaklaşılırken Ağustos ayında şimdiye kadar sadece 4.03 milyar dolarlık işlem hacmi kaydetti. Şu an itibariyle merkeziyetsiz borsanın hacminin 5.25 milyar dolara bile ulaşması pek mümkün görünmüyor.

Şu anda büyük DEX’ler, Uniswap‘ın çok gerisinde işlem hacimleri bildiriyor. Geçen hafta, Uniswap toplam 9.4 milyar dolarlık hacme ulaşırken, Curve sadece 1.5 milyarı görebildi. Uniswap, yılın ikinci çeyreğinde ayı piyasasından en iyi şekilde yararlanırken, Curve Finance çok geride kaldı. Bu, 2021’in Eylül ayından bu yana haftalık Uniswap ve Curve Finance grafiğine de yansıdı.

CRV için Tehlike Çanları

Curve Finance‘ı rahatsız etmeye devam eden ayı piyasası rüzgarları doğrudan doğruya CRV token‘ını da etkiliyor. CRV yatırımcılarının kârlılığı, durum böyleyken yeni bir dip seviyeye gerilemiş durumda.

Zincir üstü (on-chain) analitik şirketi Santiment’e göre Curve DAO Token‘ının MVRV değeri negatif yüzde 19,95’de. Bu, her beş CRV yatırımcısından birisinin 0,99 dolardaki fiyat ile token’ı zararda tuttuğu anlamına geliyor. CRV token’ın fiyatı yazım sırasında 1,11 dolarda olması zararın boyutunu bir nebze de olsa düştüğü anlamına geliyor olsa da token’daki negatif durum devam ediyor. Yatırımcıların rahatlaması ve zarardan kurtulması için fiyatın 1,2 doların üzerinde hareket etmesi gerekiyor.

CRV fiyatının düşmesi, merkezi ve merkeziyetsiz borsalardaki token arzında da büyük değişikliklere neden oldu. Temmuz ayının başından bu yana borsalara sekiz milyondan fazla CRV aktarıldı. Bu, yatırımcılar yakında varlıklarını boşaltmak istediğini ve token’a olan güvenlerinin azaldığını gösteriyor.