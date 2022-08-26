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Altcoin, Fırsatlarla Dolu Grafiği ile Işık Saçıyor: Yüzde 500 Yükseliş

En güçlü Ethereum rakibi olarak gösterilen altcoin, haftalık grafiğinde fırsatlar sunarken, kripto para piyasalarının durumu düşündürüyor.
13:10
26 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son birkaç gündür, hatta haftalardır ve aylardır kripto para piyasaları anlaşılamamız bir yapı üzerinde fiyat hareketleri yapıyor. Kripto paralar, Bitcoin öncülüğünde geniş bir aralık içinde yukarı ve aşağı hareket ediyor. Yatırım stratejilerinin böyle bir dönemde formüle edilmesi oldukça zor olsa da en güçlü Ethereum rakibi olarak gösterilen Solana‘nın (SOL) haftalık grafiği adeta ışık saçarak sunduğu büyük fırsatlarla öne çıkıyor.

Haftalık SOL Grafiği

Popüler altcoin‘lerden biri olan Solana’nın haftalık grafiği, böyle zor dönemlerde bile muhtemelen iyi sonuçlar getirebilecek birden fazla fırsata işaret ediyor. SOL şimdi, düşüşünün 24,5 dolarda durduğu 2021’in Mayıs ayında oluşturduğu aralıkta işlem görüyor. 24,5 dolar bu fiyat aralığın alt sınırını oluştururken, üst sınır 47 dolarda.

Solana, Ağustos ayının son haftasını bu fiyatın üzerinde kapatarak, 2021’in Kasım ayına kadar olan dönemde neredeyse yüzde 500 yükselişle kripto para trader’larının ve yatırımcılarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Şimdi benzer bir yükselişin gelme ihtimali yatırımcıları yeniden heyecanlandırmış durumda.

Solana Şimdi Ne Yapacak?

Bu tip aralıklarda fiyatın gösterdiği eğilimler son derece basittir. İki tür hareket yaparlar; aralığın alt sınırına, SOL örneğinde 24,5 dolara yaklaşırsa yükselir ya da üst sınıra (47 dolar) yaklaşırsa düşer. Bu da yatırımcıların SOL’da long veya short pozisyon almak için aralığın alt ve üst sınırlarını takip etmelerinin yeterli olduğu anlamına geliyor.

Bir yıl önce SOL fiyatı aralığın alt bölgesine geldiğinde alıcıların neden olduğu yukarı yönlü baskı oldukça dikkat çekici. SOL mevcut seviyelerden doğrudan aralığın tepesine doğru, yani 47 dolar seviyesine çıkacak olursa o zaman haftalık mumun nerede kapanacağına bakmak gerekiyor. 47 dolar seviyesinin üzerinde haftalıkta mum kapanışı gelecek olursa altcoin’i en az 78 dolara taşıyacak satın alımlar gelebilir. Her ne kadar geçen yılki yüzde 500’lük rallinin tekrarı ihtimal dahilinde olsa da şu anda mümkün olmasa da bunun için küresel finans piyasalarında olumlu bir algının oluşması gerekiyor.

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