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Güney Koreli savcıların, ülkeler arasında polis işbirliğini ve suçun kontrolünü kolaylaştıran uluslararası bir kuruluş olan Interpol’den Do Kwon için kırmızı bülten çıkarmasını talep ettikleri bildirildi.

Do Kwon için Yolun Sonu Göründü

Financial Times’ın (FT) bugünkü haberine göre, kripto para şirketi Terraform Labs‘ın kurucu ortağı Do Kwon için Güney Koreli savcılar Interpol’den kırmızı bülten çıkarmasını talep etti. Kwon, Terra ekosisteminin token’ları USTC ve LUNA token’larının 40 milyar dolarlık büyük çöküşünden sorumlu olarak gösteriliyor.

Tüm dünyada yalnızca kovuşturma veya ceza infazı bulunan firariler için kırmızı bülten çıkarılabiliyor. Interpol’ün internet sitesinde kırmızı bültenin “dünya çapındaki kolluk kuvvetlerine iade, teslim veya benzeri bir yasal işlem bekleyen bir kişinin yerini belirleme ve geçici olarak tutuklama talebi” olduğu belirtiliyor.

Güney Koreli savcılar, bundan önce Kwon’un “kaçtığı ve sorgulanmak üzere ortaya çıkmaya niyeti olmadığı” gerekçesiyle Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan Kwon’un pasaportunu iptal etmesini talep etmişlerdi. Savcılık bugün yaptığı açıklamada, Kwon’un Terra ekosisteminin çöküşüyle ​​ilgili soruşturmalarda işbirliği yapmadığına dikkat çekildi.

Güney Kore savcılığı, Kwon avukatı aracılığıyla yetkililerin çağrılarına hemen yanıt vermek istemediğini ilettiğini açıkladı. FT’ye konuşan bir savcılık sözcüsü “Onu bulmak ve tutuklamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Şirketinin kilit çalışanları da bu süre zarfında aynı ülkeye gittiği için açıkça kaçak durumda.” dedi.

“Saklayacak Hiçbir Şeyimiz Yok”

Kwon, geçen hafta Cumartesi günü kişisel Twitter hesabından yetkili makamlardan kaçtığı iddialarını reddederek, “İletişime geçmeye ilgi gösteren tüm kurumlarla tam bir işbirliği içindeyiz ve saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Kendimizi birden fazla yargı kurumunda savunma sürecindeyiz ve önümüzdeki birkaç ay içinde gerçeği açıklamayı dört gözle bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Kırmızı bülten, Güney Koreli yetkililerin Kwon için tutuklama emri çıkarması ve pasaportunu iptal etme girişiminden birkaç gün sonra geldi. Bu girişim teoride Kwon’un iptal bildirimini aldıktan sonra 14 gün içerisinde Seul’e dönmesini gerektiriyor.